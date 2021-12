Récap’ Cinéma : Sorties du 29 décembre 2021.







The King’s Man – Première mission



Genre : Action, Espionnage.



Avec : Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans.



Résumé : Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents, un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Belle



Genre : Aventure, Animation, Science-fiction.



Avec : Louane Emera, Kaho Nakamura, Koji Yakusho.



Résumé : Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Lamb



Genre : Drame, Fantastique.



Avec : Noomi Rapace, Hilmir SnaerGuonason, Bjorn Hlynur Haraldsson.



Résumé : María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme en Islande. Lorsqu’ils découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et de l’élever comme leur enfant. Cette nouvelle perspective apporte beaucoup de bonheur au couple, mais la nature leur réserve une dernière surprise…



Un trailer du film : Cliquez ICI.



A perfect Enemy



Genre : Thriller.



Avec : Tomasz Kot, Athena Strates, Marta Nieto.



Résumé : Un célèbre architecte est interpellé par une mystérieuse jeune femme dans un aéroport parisien. Elle est si envahissante qu’elle lui fait rater son vol. Il va réaliser, au fil des heures, que leur rencontre n’est pas due au hasard…



Un trailer du film : Cliquez ICI.



VON GURU