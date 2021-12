Le fabricant chinois de GPU, Innosilicon, présente ses premières cartes graphiques produites localement.



Le fabricant chinois de GPU, Innosilicon, a officiellement présenté ses cartes graphiques produites localement et basées sur le GPU Fantasy One. Le fabricant de GPU a présenté quatre nouvelles cartes qui sont conçues en collaboration avec le concepteur du GPU, Imagination Technologies.







Les GPU chinois font leurs débuts officiels, la première démo de la carte graphique Fantasy One d'Innosilicon est présentée



Alors qu'Innosilcon a déjà annoncé son GPU Fantasy One et la gamme de cartes graphiques correspondante lors d'une conférence de presse le mois dernier, la société a révélé plus d'informations sur son site Web, donnant un aperçu détaillé des spécifications de chaque variante.



Au cours d'un événement récent, la société a fait une démonstration de ses GPU Fantasy One dans GFXBench, que l'on peut voir ci-dessous :



Pour voir la vidéo : Cliquez ICI.



Aucun détail ou mesure de performance des cartes graphiques n'est mentionné, mais d'après la qualité de la démo, elle semble très datée et n'est pas une vitrine aussi impressionnante que ce dont les GPU modernes sont capables, mais c'est quelque chose pour le marché domestique chinois des GPU. Il semble que les fabricants chinois aient encore quelques années de retard sur AMD et NVIDIA.



Carte graphique InnoSilicon Fantasy One Type A



Le premier produit dont nous allons parler est la carte graphique Type A alimentée par le GPU Fantasy One. Type A est le nom de la carte graphique et ne doit pas être confondu avec les ports USB Type A. La carte Type A se présente sous la forme d'une carte à double fente et à double ventilateur et est censée offrir jusqu'à 5 TFLOPs de FP32 et un taux de remplissage de 160 GPixel/s. Il semble qu'il s'agisse d'une variante légèrement réduite du GPU Fantasy One, car le GPU IP BXT sur lequel il est basé offre jusqu'à 6 TFLOPs de FP32, 24 TOPs AI et 192 GPixel/s de taux de remplissage. Le GPU s'appuie également sur une conception multi-puces, il s'agit donc de chiplets, mais nous n'avons pas plus de détails à ce sujet pour le moment.







Fenghua No. 1 est un chef-d'œuvre de 15 ans d'Inspur Technology. Il comble les deux principales lacunes en matière de graphisme de bureau 4K et de graphisme de serveur, et prend en charge la nouvelle infrastructure nationale des centres de données 5G, Xinchuang Desktop, Meta Universe, les jeux en nuage, les bureaux en nuage, les industries de plusieurs milliards de dollars telles que les stations de travail graphiques sont le début de l'autonomisation de SingDong de la chaîne écologique GPU nationale.



En termes de mémoire, l'unique GPU Fantasy One offre jusqu'à 16 Go de mémoire GDDR6X qui fonctionne sur une interface de bus de 128 bits. Il existe également des variantes de 4 et 8 Go de la même carte. Les puces mémoire fonctionnent à des vitesses de transfert de 19 Gbps, offrant jusqu'à 304 Go/s de bande passante au GPU. En outre, la carte offre des sorties DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 et VGA. La carte est alimentée par un seul connecteur à 6 broches. Il est indiqué que le TDP typique pour le rendu 4K est d'environ 20W tandis que la puissance de rendu dans le nuage est évaluée à 50W. Il existe également un modèle de type A spécifique aux serveurs qui utilise un dissipateur thermique passif.



Fenghua No. 1 Type A Card











Voici les spécificités techniques :



- FP32 à virgule flottante : 5T FLOPS,

- Capacité de rendu : 160G Pixel/s,

- Capacité du codec : Simultanément 4 canaux de trames 4K60, 16 canaux de 1080P60, et 32 canaux de 720P30,

- Nombre d'utilisateurs : 16 utilisateurs 1080P, 32 utilisateurs 720P,

- Calcul AI : 25TOPS (INT8).



Carte graphique InnoSilicon Fantasy One Type A SFF











Il existe également une solution d'entrée de gamme/de petit format basée sur le GPU Fantasy One de Type A. Cette carte graphique présente des spécifications et des fréquences réduites par rapport à la variante complète, compte tenu de sa taille et de sa puissance limitées. Le PCB de la carte graphique présenté a une conception à 4+1 phases et dispose d'un petit ventilateur de refroidissement. Il dispose de sorties HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4. Il n'y a pas de connecteurs d'alimentation sur la carte et il semble que vous aurez également une capacité de mémoire inférieure compte tenu des contraintes de taille du PCB.



Carte graphique InnoSilicon Fantasy One Type B







Du côté du haut de gamme, on trouve la carte graphique Innosilicon Type-B avec deux GPU Fantasy One sur le même PCB. La carte utilise une interconnexion connue sous le nom d'Innolink qui pourrait être une puce PLX qui interconnecte les deux GPU sur la même carte. La carte graphique offre jusqu'à 10 TFLOPs FP32, 50 TOPs INT8 et jusqu'à 320 GPixel/s de taux de remplissage. Elle peut également exécuter jusqu'à 32 flux 1080p/60 FPS ou 64 720/30 FPS. Le Type-B balance 32 Go de mémoire GDDR6X sur une interface de bus de 128 bits. L'alimentation est assurée par deux connecteurs à 8 broches. Toutes les cartes sont conformes à la norme PCIe Gen 4.0.



Les cartes graphiques Fantasy One de type A sont destinées aux marchés des consommateurs, des stations de travail et des centres de données, tandis que les cartes graphiques de type B sont destinées aux centres de données, au cloud computing et aux cas d'utilisation de l'IA. Ces cartes graphiques prendront en charge une série d'API, dont DirectX, et ont fait l'objet d'une démonstration dans Unigine Heaven, un benchmark assez ancien pour les normes actuelles, mais qui montre que la technologie DirectX prévue fonctionne sur le silicium Fantasy One.



Fenghua No. 1 Type B Card



Voici la fiche technique :



- FP32 à virgule flottante : 10T FLOPS,

- Capacité de rendu : 320G Pixel/s,

- Capacité du codec : simultanément 8 canaux de trames 4K60, 32 canaux de 1080P60, 64 canaux de 720P30,

- Nombre d'utilisateurs : 32 utilisateurs 1080P, 64 utilisateurs 720P,

- Calcul AI : 50TOPS (INT8).



Innosilicon ne s'arrête pas non plus à Fantasy One et parle déjà des GPU chinois de production nationale Fantasy 2 et Fantasy 3 qui devraient être dévoilés en 2022 et utiliseront la technologie du processus de 5 nm.



WCCFTECH