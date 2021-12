Le coupable des dysfonctionnements des cartes mères ROG Maximus Z690 Hero potentiellement trouvé.







Le lancement des cartes mères de la série Z690 d'Intel s'est déroulé relativement bien, malgré les problèmes de stock, mais au cours des deux dernières semaines, des rapports ont fait état d'un curieux problème avec un modèle spécifique d'ASUS ROG. Dans certains cas isolés, la ROG MAXIMUS Z690 HERO s'est bloquée, indiquant parfois simplement une erreur 'QCODE 53'.



Et d'autres... eh bien... regardez :







Les problèmes de démarrage avec les nouveaux chipsets sont rares, mais ils se produisent. Les cas graves de brûlure de composants de carte mère suscitent cependant beaucoup plus d'interrogations. De nombreuses soumissions ont été faites sur le subreddit /r/ASUS et plusieurs sites d'informations technologiques ont repris l'histoire, en se concentrant sur le code d'erreur 53 indiqué sur l'écran LED de la carte mère et sur les MOSFETs spécifiques enflammés.







Avec des centaines de modèles Maximus Hero maintenant dans la nature - ASUS ROG est une marque exceptionnellement populaire après tout - il n'était pas clair s'il s'agissait d'un problème isolé à un mauvais lot ou la conséquence d'un défaut dans la conception de la carte mère. Néanmoins, BuildZoid, un overclocker enthousiaste et un contributeur très respecté sur les sites techniques du monde entier, semble avoir identifié à la fois la cause et un moyen d'identifier les unités qui seront sensibles.



Une petite vidéo : Cliquez ICI.



Les enquêteurs sur Internet se sont concentrés sur les composants visuellement affectés par le défaut, ce qui est compréhensible. BuildZoid a toutefois avancé que les indicateurs visuels pouvaient n'être que les symptômes d'un problème en amont, en particulier lorsqu'un MOSFET en court-circuit provoque potentiellement une défaillance en aval (provoquant ainsi l'erreur de code 53).



Juste à côté de la zone affectée, un composant clé pourrait avoir été négligé : le POSCAP plus grand situé au-dessus du 4ᵉ emplacement DIMM. Il a remarqué que sur toutes les photos des cartes mères Hero concernées, la bande blanche indicatrice de polarité sur le condensateur était orientée vers la gauche, mais qu'un échantillon de presse reçu par le tuber JayzTwoCents et utilisé intensivement dans les tests post-lancement avait une orientation inversée.



Un condensateur polymère dont la polarité est inversée ne tombera pas immédiatement en panne ; il chauffera, aura une durée de vie plus courte et une fuite de courant plus importante avant de tomber complètement en panne. Sa défaillance pourrait être à l'origine de la défaillance spectaculaire de ces MOSFETS brûlés, affectant la distribution de l'énergie au contrôleur de mémoire et bloquant effectivement la carte.



BuildZoid ne peut pas être sûr à 100% que c'est la cause sans avoir accès à son propre échantillon de la carte et des informations concrètes qu'il n'y a pas deux révisions de la carte dans la nature. La vérification serait cependant triviale avec un multimètre numérique de base et une solide compréhension des circuits (ou mieux encore, un schéma complet).







(1) Orientation du condensateur connue et bonne via JayzTwoCents //

(2) Orientation du condensateur sur une carte mère défectueuse via WCCFTech.



Si la conjecture est exacte, il s'agit d'une tournure d'événements embarrassante pour une entreprise qui s'est forgé une solide réputation de qualité au fil des ans.



Le défaut aurait dû être détecté lors de la fabrication, soit par le processus automatique de prélèvement et de positionnement utilisé pour disposer les composants sur le PCB de base, soit par des étapes ultérieures d'assurance qualité qui comparent les images haute résolution des cartes finies avec une photo de référence afin d'identifier les divergences. Les cartes concernées n'auraient jamais dû se retrouver entre les mains des consommateurs.



En l'absence de confirmation de la part d'ASUS et d'un rappel de lot officiel, la meilleure façon pour les propriétaires d'évaluer le risque pour leur système est d'inspecter visuellement la carte mère. Tout devrait bien se passer si la barre blanche se trouve à droite ; une barre blanche à gauche, en revanche, est source d'inquiétude.



Il convient également de souligner que rien n'indique un problème général avec le chipset Z690 d'Intel, ni avec la gamme plus large de cartes mères Z690 d'ASUS ROG.



