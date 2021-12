ASUS nous propose un nouvel écran : Le ROG Strix - XG309CM.



Un écran LCD ultra-large de 29,5 pouces avec un rapport d'aspect 21 : 9 qui permet un taux de rafraîchissement overclockable de 220 Hz. L'écran a une résolution de 2 560 x 1 080 pixels, une technologie Fast IPS et une fréquence de rafraîchissement de 1 ms.



















En outre, il comprend une "fonction de commutateur KVM" qui permet de partager l'écran LCD, le clavier et la souris entre deux PC, une prise pour trépied pour une diffusion pratique, "Shadow Boost" qui augmente la vision dans des conditions de faible éclairage, et "Shadow Boost" qui élimine le scintillement de l'écran. Il présente des caractéristiques uniques telles que "Flicker-Free" et "Ultra-Low Blue Light", qui minimise considérablement la lumière bleue.



Les principales spécifications sont les suivantes : luminosité de 300 cd/m2, rapport de contraste de 1 000 : 1, couleurs d'affichage de 16,7 millions de couleurs, gamme de couleurs sRGB de 100 %, angle de vision horizontal/vertical de 178°, gamme dynamique élevée HDR10 et technologie de synchronisation d'affichage NVIDIA G-Sync Compatible et AMD FreeSync Premium.



Les interfaces sont les suivantes : DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 1, prise écouteurs x1, hub USB3.0 x2, USB Type-C x1, etc. Le haut-parleur est une unité stéréo 2Wx2, et le support s'ajuste de -5 à 20 degrés d'inclinaison, -25 à 25 degrés de pivotement, et 110 mm de hauteur. Le support VESA a un pas de 100x100mm. Les dimensions extérieures sont de 707,33 mm en largeur, 264,93 mm en profondeur, 486,14 mm en hauteur et un poids de 7,5 kg.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



