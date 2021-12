Cougar présente le refroidisseur de CPU Forza 85.



Cougar présente aujourd'hui le Forza 85, un refroidisseur de CPU de type tour haut de gamme. Le refroidisseur présente un design conventionnel de type tour à ailettes en aluminium, mais avec un empilement d'ailettes de 85 mm d'épaisseur et une haute densité d'ailettes (50 ailettes). Le dissipateur est coiffé d'une plaque supérieure en aluminium brossé. La conception implique six caloducs en cuivre nickelé de 6 mm d'épaisseur en contact indirect avec le processeur au niveau de la base en cuivre nickelé miroir, transportant la chaleur à travers l'empilement d'ailettes, qui est ventilé par un seul ventilateur de 120 mm. Le dissipateur est capable d'accueillir deux ventilateurs (push-pull). Il est légèrement décalé sur le côté, afin de créer un espace libre pour les fentes de mémoire.



















Le ventilateur Cougar Vortex MHP120 inclus avec ce refroidisseur tourne à des vitesses comprises entre 600 et 2 000 tr/min, poussant jusqu'à 82,48 CFM de flux d'air, à une pression d'air de 4,24 mm H₂O et un niveau sonore maximal de 31,68 dBA. Le ventilateur est doté d'un roulement hydrodynamique. Parmi les types de socket de CPU supportés par le Cougar Forza 85, on trouve LGA1700, AM4, et LGA1200. Avec le ventilateur en place, le refroidisseur mesure 135 mm x 110 mm x 160 mm (LxPxH) et pèse 1,16 kg.



La société n'a pas révélé d'informations sur les prix.



TECHPOWERUP