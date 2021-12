Le GPU AMD Navi 24 alimentant la RX 6500 XT est construit en 6 nm.



Le premier GPU d'AMD construit sur le processus de fabrication du silicium N6 (6 nm) n'est pas un gros mastodonte de la série RX 7000, mais la plus petite puce de la famille de GPU Navi 2x, dont le nom de code est Navi 24. Basé sur la même architecture graphique RDNA2 que le reste de la série RX 6000, le Navi 24 contient physiquement 1 024 processeurs de flux répartis sur 16 unités de calcul (8 WGP), et sur le RX 6500 XT, il serait livré avec 4 Go de mémoire sur un bus mémoire de 64 bits.







La puce est également dotée d'un minuscule Infinity Cache de 16 Mo. VideoCardz a obtenu les premiers rendus des prochaines Radeon RX 6500 XT et RX 6400, qui sont basées sur le Navi 24. La RX 6500 XT présente un design de carte à deux fentes, pleine hauteur, qui utilise un simple dissipateur thermique monobloc en aluminium. La RX 6400, quant à lui, est non seulement à profil bas (mi-hauteur), mais aussi à fente unique.











Sauf erreur de notre part, les CMS près de l'interface PCIe dans ces rendus semblent suggérer que le GPU dispose d'une interface PCIe x4. Cela devrait offrir une bande passante suffisante pour un GPU dans ce segment et devrait aider à réduire le nombre de broches du GPU, ainsi que les coûts de la carte.



