SilverStone FARA R1 V2 series, métal mesh étendu à toute la gamme.



Un nouveau produit dans la famille des boîtiers pour PC de type tour moyenne qui présente un panneau en maille sur la face avant pour la ventilation. Il existe deux couleurs primaires de boîtier, le noir et le blanc, et une sélection de panneaux en verre trempé et de panneaux pleins sur le côté gauche de l'appareil.



















L'espace de montage hexagonal pour les cartes graphiques (longueur 322 mm x longueur 340 mm) et les blocs d'alimentation (profondeur 160 mm x hauteur 171) a été augmenté par rapport à la série "FARA R1", qui a été lancée en janvier 2020. En outre, un nouvel emplacement pour l'installation de la carte graphique en orientation verticale a été prévu. Il est également possible d'obtenir le modèle en verre trempé avec un ventilateur LED RVB adressable de 120 mm qui comporte trois LED à l'avant et une à l'arrière.



Le ventilateur est de 120 mm x3 ou 140 mm x2 à l'avant, 120 mm x1 à l'arrière, et 120/140 mm x2 en haut, et le radiateur supporte 360/280 mm à l'avant, 120 mm à l'arrière, et 240 mm en haut. Le ventilateur est de 120 mm x3 ou 140 mm x2 à l'avant, 120 mm à l'arrière, et 240 mm en haut. La baie de lecteur contient une baie fantôme 2,5/3,5 pouces x1, une baie fantôme 3,5 pouces x1, et une baie fantôme 2,5 pouces x2. La baie de lecteur comprend également une baie d'ombre de 3,5 pouces x1. Les emplacements d'extension sont disposés en 7 + 2 étapes et les dimensions externes sont de 210 mm de large, 420 mm de profondeur, 455 mm de hauteur, avec une capacité de 40,1 litres. Les facteurs de forme pris en charge sont ATX, MicroATX et Mini-ITX.



