BIOSTAR publie une mise à jour officielle du BIOS de la carte mère A320MH pour supporter Ryzen 5000.

Considérée par le grand public comme la carte mère la plus économique, la carte A320MH de BIOSTAR bénéficie enfin d'une mise à jour du BIOS pour prendre en charge les processeurs de la série 5000 d'AMD. Les utilisateurs de la carte mère A320MH de BIOSTAR ont maintenant la possibilité de mettre à niveau leur système avec les derniers processeurs de la série 5000 d'AMD et d'obtenir une augmentation significative des performances et de la productivité de leur système. Avec le patch BIOS officiel de BIOSTAR, version A32ESB17, les utilisateurs peuvent mettre à niveau leur système vers une gamme de nouveaux processeurs comme le Ryzen 7 5800X.







Nous pouvons voir que de nombreux fabricants de cartes mères suivent l'approche de BIOSTAR en fournissant une nouvelle version du BIOS pour leurs cartes mères A320 afin de supporter les processeurs AMD Zen 3. Cette démarche est sans aucun doute une grande aubaine pour les utilisateurs de la carte mère A320MH, prolongeant le cycle d'utilisation du produit encore plus loin. Liste des processeurs de la série Ryzen 5000 supportés par la carte mère A320MH. Il est important de noter que la série actualisée AMD Ryzen 5000 est seulement supportée mais n'inclut pas la série 5000G APU. Ceci est dû aux limitations de la capacité de la ROM du BIOS ; le processeur Bristol Ridge mis à jour ne sera plus supporté.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP