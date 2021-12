Comparatif de 33 processeurs testés par LesNumeriques Décembre 2021

Le processeur est le cerveau d'un ordinateur. Plus il est rapide, plus vite sont traitées les données. Alors, AMD ou Intel ? Mono, dual, tri, quad, hexa-core, octo-core ou plus encore ? De même, que choisir en fonction de son utilisation (jeux, bureautique, vidéo…) ? Vous pouvez découvrir le processeur qui vous convient le mieux en fonction de votre utilisation quotidienne, et ce grâce au comparatif de notre confrère LesNumeriques :

AMD et Intel proposent une gamme assez large de processeurs. Si la course à la fréquence — à celui qui aura le plus de GHz sur son CPU — et au nombre de cœurs était très en vogue il y a quelques années, elle est désormais moins d'actualité. Pour gagner en performance, les deux protagonistes améliorent et optimisent surtout le fonctionnement interne des processeurs, c'est-à-dire leur architecture. Parallèlement aux performances, AMD comme Intel travaillent à réduire la consommation électrique des CPU qui, entre deux générations, sont moins énergivores tout en étant plus rapides.

Choisir un processeur n'est pas toujours facile. Au moment de l'achat, on fera son choix en fonction de critères comme le prix, les performances ou encore la nature de l'ordinateur (gaming, bureautique, professionnel). Notre comparatif de processeurs est là pour vous aiguiller dans votre choix. Nous testons tous types de CPU en laboratoire, quelle que soit leur gamme, de manière à faire ressortir les modèles au meilleur rapport qualité/prix du marché.

Lire la suite