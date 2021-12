TECHPOWERUP nous propose le test de la : InWin P125 1250 W.







La série P d'InWin se compose de cinq modèles avec des capacités allant de 650 W à 1250 W. Tous sont entièrement modulaires avec des câbles plats et utilisent des condensateurs japonais de haute qualité pour une fiabilité accrue. De plus, le ventilateur de refroidissement utilise un roulement à fluide dynamique, un choix courant pour les PSU haut de gamme. InWin avait l'habitude d'avoir sa propre ligne de production d'alimentations, mais il est plus abordable de sous-traiter la production pour les quantités inférieures, c'est pourquoi elle a coopéré avec High Power pour ses modèles de la série P. Cet OEM n'est généralement pas très compétitif pour les conceptions haut de gamme, je suis donc impatient de vérifier comment la P125 avec 1250 W de puissance de sortie maximale se comportera lors de mes tests approfondis.







La P125 n'est peut-être pas aussi puissant que le SilverStone HELA 2050 que j'ai testé précédemment ; cependant, 1250 W est suffisant pour gérer toutes les générations de GPU actuellement disponibles. Si vous prévoyez d'utiliser un Intel i9-12900K ou un AMD Ryzen 9 5950x et que vous avez l'argent pour acheter une NVIDIA RTX 3090, la P125 sera plus que suffisante. Si vous décidez d'attendre la RTX 3090 Ti, vous n'aurez pas le connecteur à 12 ou 12 + 4 broches qu'elle utilisera très probablement. De plus, les GPU NVIDIA de la prochaine génération seront équipés de connecteurs 12 + 4 broches, ce qui posera des problèmes aux PSU de la génération actuelle. Outre un câblage différent, d'autres changements seront également nécessaires pour répondre à leurs besoins en alimentation. Après une longue période de modifications plutôt mineures de la spécification ATX12V, Intel va mettre en œuvre quelques modifications drastiques, notamment pour la nouvelle spécification ATX12VO.



Voici la fiche technique :







Les spécifications techniques :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP