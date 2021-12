Fuite des cartes mères Intel H610 et B660 d'ASUS, Gigabyte et MSI.







Il ne semble pas que la série H670 ait été annulée. En effet, nous avons maintenant les premières photos des cartes mères de nouvelle génération d'ASUS, MSI et Gigabyte, qui n'étaient pas disponibles auparavant.



Voici des photos de cartes mères équipées respectivement des chipsets H670 et B660. Toutefois, s'il va sans dire que le chipset H670 est une version plus avancée du chipset B660, les différences entre les deux chipsets ne sont pas considérables, ce qui pourrait expliquer pourquoi de précédents rapports affirmaient qu'Intel retirerait entièrement le chipset Intel X70.



Les cartes mères ASUS :































Les cartes mères MSI :















Les cartes mères GIGABYTE :















Dans tous les cas, les cartes mères H670 concernées par cette fuite sont basées sur la DDR4, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas de dispositifs particulièrement haut de gamme. Les cartes ROG STRIX B660 couplées à de la mémoire DDR5 semblent être nettement plus riches en fonctionnalités que les cartes de la génération précédente. Il est tout à fait concevable que les cartes B660 finissent par coûter plus cher que les cartes H670 à long terme, sans parler des coûts associés à la mémoire DDR5.



Intel devrait présenter les cartes mères H670/B660 et H610 lors du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, le 4 janvier 2022. Selon les rumeurs précédentes, le déploiement sera limité en termes de quantité et les magasins n'ont que récemment commencé à accumuler des articles pour préparer le lancement.



SOURCES : THE GURU3D VIDEOCARDZ