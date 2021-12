AEROCOOL nous propose un nouveau boitier PC : Le Skyline ARGB.



Aerocool a présenté le boîtier PC middle tower "Skyline A RGB", dont le panneau latéral gauche est en verre trempé. La face avant comporte une ligne de LED intégrée conforme à la norme ARGB, ce qui vous permet de profiter de l'éclairage du système.



















La gamme comprend le "Skyline-A-BK-v2", qui est livré en standard avec un ventilateur ARGB à l'arrière et le "Skyline-A-BK-v1", qui est livré en standard avec un ventilateur ordinaire. Le ventilateur de refroidissement avant peut être de 120 mm x 2, le ventilateur de refroidissement supérieur peut être de 120 mm x 2, le ventilateur de refroidissement du couvercle du bloc d'alimentation (shroud) peut être de 120 mm x 2, et le ventilateur de refroidissement arrière peut être de 120 mm x 1.



Le radiateur à refroidissement par eau monté à l'avant peut atteindre un diamètre de 240 mm et le radiateur monté à l'arrière peut atteindre un diamètre de 120 mm. L'architecture des baies de lecteur se compose de deux baies partagées 3,5 pouces/2,5 pouces et de deux baies 2,5 pouces, avec sept emplacements d'extension pouvant accueillir une carte graphique d'une longueur maximale de 380 mm, un refroidisseur de CPU d'une hauteur totale de 154,8 mm et un bloc d'alimentation ATX d'une profondeur maximale de 178 mm.



Les facteurs de forme ATX/MicroATX/Mini-ITX sont pris en charge. Le front I/O comprend deux ports USB3.0, deux ports USB2.0, et une entrée/sortie audio. Les mesures externes sont 196 mm en largeur, 441 mm en profondeur et 464 mm en hauteur. À l'intérieur du panneau latéral droit, l'espace pour le fil arrière est de 12,9 mm de large.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D