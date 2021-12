ASUS nous propose un nouveau PC portable : Le ProArt Studiobook Pro 16 OLED.



Le ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600) et le ProArt Studiobook 16 OLED (H7600) permettent de réaliser facilement les projets créatifs les plus exigeants. Grâce à leur équipement parfaitement adapté, ces ordinateurs portables conviennent parfaitement aux utilisateurs professionnels qui posent des exigences particulières à leur technologie.







Le cœur du nouveau ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600) dans la variante d'équipement la plus puissante est un processeur Intel Xeon W-11955M / i7 11800H de la troisième génération - parfait pour les applications complexes, multithreadées, de rendu photoréaliste, de visualisation, de simulation ou même d'analyse. Un processeur graphique NVIDIA RTX A5000 s'occupe des graphiques 3D et peut gérer les tâches les plus exigeantes telles que les modèles CAO complexes, la conception de produits en 3D ou le traitement de vidéos haute résolution à une vitesse maximale.



Le ProArt Studiobook 16 OLED (H7600) a tout pour plaire : il est équipé d'un puissant processeur Intel Core i9 et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060. Les pilotes NVIDIA Studio garantissent une grande stabilité des pilotes et assurent des performances maximales et une compatibilité logicielle complète.



Écrans avec résolution 4K



L'ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600) et le ProArt Studiobook 16 OLED (H7600) sont équipés d'écrans OLED HDR avec une résolution 4K. Le format 16:10 des écrans de 16 pouces permet d'obtenir une zone de travail visuelle particulièrement large. Tous deux offrent également une luminosité élevée de 400 nits et un espace colorimétrique DCI-P3 à 100 % garantit des couleurs particulièrement vives. Avec 8 K/120 Hz ou 10K/60Hz, les deux écrans sont idéaux pour les applications 2D et 3D. Ils bénéficient également d'une certification de haute fidélité des couleurs de CalMAN et d'une validation VESA DisplayHDR 500 True Black qui certifie un rapport de contraste de 1 000 000 : 1. Ces deux modèles sont parmi les premiers au monde à être certifiés VESA DisplayHDR 500 True Black.



Une précision maximale grâce à la molette ASUS



Les modèles ProArt Studiobook Pro 16 OLED et ProArt Studiobook 16 OLED sont les premiers à être équipés de l'ASUS Dial, un élément de commande haptique intégré sur le côté gauche au-dessus du pavé tactile de l'ordinateur portable, qui permet de contrôler avec précision les paramètres des logiciels Adobe compatibles. L'ASUS Dial est configuré à l'aide de l'application intuitive Creator Hub. Une application centrale et facile à utiliser. Elle permet un contrôle particulièrement précis dans les logiciels de création Adobe tels que After Effects, Photoshop Lightroom Classic, Photoshop et Premiere Pro. ASUS Dial optimise la fonction de contrôle, réduit la nécessité des mouvements du curseur et améliore ainsi l'ergonomie générale. Les utilisateurs peuvent ainsi interagir avec les outils de création de manière plus naturelle.



Diversité des connexions et grande mémoire



Le ProArt Studiobook Pro 16 OLED et le Studiobook 16 OLED sont équipés de deux disques SSD PCIe et de jusqu'à 64 Go de RAM. Avec Thunderbolt 4 (W7600 / H7600), USB 3.2 Gen 2 Type C, HDMI 2.1, deux USB 3.2 Gen 2 Type-A et un emplacement pour carte SD Express 7.0 plein format, particulièrement important pour les créatifs, ils offrent de nombreuses options de connectivité ultra-rapides.



Disponibilité et Prix



- L'ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600) est disponible dès maintenant à partir de 2 679 euros.

- L'ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (H7600) est disponible dès maintenant à partir de 2 229 euros.



THE GURU3D