BITPOWER nous propose : Le Phantom CPU Air Cooler with 4 Heat Pipes Silver DRGB.



Bitspower a produit un refroidisseur de CPU à flux latéral d'entrée de gamme appelé "Phantom CPU Air Cooler with 4 Heat Pipes - Silver (DRGB)" qui est compatible avec une variété de systèmes. Un ventilateur unique de 120 mm avec une LED RGB adressable intégrée est inclus dans le package.







En plus des quatre caloducs en cuivre, le dissipateur thermique doté de fines ailettes en aluminium présente une structure qui diffuse efficacement la chaleur. La méthode du contact direct, dans laquelle le caloduc entre en contact direct avec l'unité centrale, est utilisée dans ce cas.







Le ventilateur de refroidissement est fourni avec un ventilateur à palier fluide d'un diamètre de 120 mm. Les principales spécifications comprennent une vitesse de rotation maximale de 1 800 tr/min, un volume d'air de 80 CFM et un niveau sonore maximal de 34 décibels. Un clip en plastique spécifique le maintient en place et l'interférence avec le logement de la mémoire est évitée en le plaçant à un angle vers le haut du logement de la mémoire.



Un autre jeu de pinces est inclus, et si un deuxième ventilateur est préparé séparément, une configuration à deux ventilateurs est possible. Intel LGA1700/1200/115x et AMD Socket AM4 font partie des plateformes prises en charge. La LED ARGB utilisée par le ventilateur est compatible avec la technologie d'éclairage ARGB utilisée par les principaux fabricants de cartes mères, ce qui permet une intégration transparente.







Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment. Le prix sera de : 25 Dollars.



