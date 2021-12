COLORFUL lance le Warhalberd CN600 NVMe M.2 SSD.



Colorful présente son tout premier lecteur à état solide PCIe 3.0 NVMe - le COLORFUL WarHalberd CN600. COLORFUL a collaboré avec Yangtze Memory (YMTC) et Maxio Technology pour le SSD CN600.







La coopération entre les deux sociétés permettra de garantir la qualité et les performances des composants flash et du contrôleur NVMe. Le SSD NVMe COLORFUL WarHalberd CN600 est un SSD NVMe à profil bas dans un facteur de forme standard 2280 M.2, conçu pour les PC de bureau, les ordinateurs portables, les ultrabooks et les mini-PC. Utilisant l'interface PCIe 3.0 X4, le WarHalberd CN600 offre des vitesses allant jusqu'à 3300 Mo/s en lecture et jusqu'à 2600 Mo/s en écriture. Le SSD sera proposé dans des capacités de 256 Go et 512 Go.







Voici la fiche technique :







Disponibilité et Prix



Le SSD NVMe COLORFUL Warhalberd CN600 sera disponible dans des capacités de 256 Go et 512 Go avec un prix de 39 Dollars et 59 Dollars, respectivement.



