AMD FidelityFX Super Resolution est maintenant disponible et sera bientôt disponible dans plus de 70 jeux.

Ce mois-ci, AMD est heureux de fêter les 6 mois d'existence d'AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), sa technologie open-source de mise à l'échelle spatiale, qui a officiellement obtenu le soutien de plus de 80 développeurs et éditeurs de jeux et qui est désormais disponible dans 47 jeux et 24 jeux à venir.



Grâce à ce soutien large et rapide, FSR est devenu la technologie de jeu logiciel la plus rapidement adoptée dans l'histoire d'AMD. Conçue pour le vaste monde des joueurs, FSR est compatible avec plus de 100 processeurs AMD dotés de cartes graphiques Radeon et de GPU Radeon, ainsi qu'avec les offres de la concurrence, ce qui permet d'augmenter les fréquences d'images et d'offrir des expériences de jeu haute-fidélité en 4K, 1440p et 1080p pour un équilibre parfait entre performances et qualité.



Pour les fêtes de fin d'année, la liste des titres compatibles FSR compte plus de 70 jeux disponibles et à venir, ce qui permet d'optimiser les performances et la qualité visuelle d'une grande variété de jeux, notamment :



- DEATHLOOP,

- Horizon Zero Dawn Complete Edition for PC,

- F1 2021,

- Far Cry 6,

- Resident Evil Village,

- Farming Simulator 22,

- Ghostrunner,

- Hellblade : Senua's Sacrifice,

- Lego Builder's Journey,

- World War Z : Aftermath,

- Warhammer : Vermintide 2,

- Arcadegeddon,

- Baldur’s Gate 3,

- Grounded.



