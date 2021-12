La carte graphique MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X sort le 27 janvier 2022.



MSI, l'un des partenaires AIB (add-in board) de NVIDIA, prévoit de rafraîchir sa série SUPRIM X GPU avec le MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X GPU le 27 janvier 2022.







La version améliorée est destinée à pousser le GPU à son maximum afin d'offrir des performances accrues et une efficacité globale. Selon des sources non identifiées chez VideoCardz, le NDA officiel pour ces GPU RTX 3090 Ti serait levé le 27 janvier, ce qui implique que les AIB commenceraient à présenter leurs modèles respectifs très peu de temps après. Rappelons que la carte graphique GeForce RTX 3090 Ti utilisera un SKU de silicium GA102-350 avec 84 processeurs de flux (SMs), 10752 cœurs CUDA, 336 TMUs, 24 Go de RAM DDR6X fonctionnant à 21 Gbps avec une bande passante de 1008 Go/s, et une consommation totale de 450 Watts, entre autres spécifications.



Voici le tableau comparatif des spécifications :







THE GURU3D