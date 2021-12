Thermalright présente le composé thermique CFX avec une large gamme de températures.



Thermalright a présenté aujourd'hui le composé thermique CFX. Ce composé offre une large gamme de température de -50 °C à 150 °C, tout en étant électriquement non-conducteur.







Sa conductivité est évaluée à 12 W/m-K, avec une impédance thermique de 0,009 °C-cm²/W, et sa gravité spécifique est de 2,3 à 25 °C.







La société n'a pas mentionné la composition ou la viscosité de la pâte. Elle est livrée en seringues de 2 g et inclut une spatule, ce qui pourrait la rendre plus visqueuse.



La société n'a pas révélé le prix ni la disponibilité.



TECHPOWERUP