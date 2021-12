Test de l'alimentation modulaire MSI MPG A850GF

Pc-Boost vous propose son dernier test dédié à l'alimentation modulaire MSI MPG A850GF :

La marque MSI étant bien connue dans le monde du gaming, et offrant de nombreux produits différents comme les carte-mères, les cartes graphiques, les PC portables ou fixes gaming et bien d'autres articles comme pour le refroidissement ou encore les souris et claviers, se doit bien entendu aussi maintenant obligée de proposer une gamme d'alimentations pour compléter son offre. Ces dernières, bien qu'assez abordables au niveau des tarifs, et avec des garanties assez conséquentes, puisque pouvant aller jusqu'à 10 ans, semblent jouer dans la cour des grands avec leurs caractéristiques annoncées.

Aussi, en nous proposant de tester un modèle assez conséquent de 850W, full modulaire, sous le joli nom de MPG A850GF, il nous reste à vérifier si cette dernière peut réellement jouer dans la cour des grands, tant au niveau de ses performances que de la qualité du produit, ou encore de ses prestations générales.

Accédez au test