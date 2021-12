Le firmware Samsung 4B2QEXM7 réservé au nouveau SSD 970 EVO Plus.







Nous vous annoncions la semaine dernière la sortie du nouveau firmware 4B2QEXM7 pour les SSD Samsung 970 EVO Plus. Toutefois, il s'est rapidement avéré que la majorité des utilisateurs n'arrivaient pas à effectuer cette mise à jour. Nous pensions alors que la boîte à outils Magician était en cause puisqu'il se trouve que ce logiciel rencontre justement des difficultés depuis environ quinze jours pour mettre à jour les SSD Samsung (870 EVO, 980, 980 PRO...) mais ce sont en réalité deux problèmes totalement différents.







Ce qui nous a mis la puce à l'oreille vient du fait que la mise à jour est également impossible de manière manuelle en utilisant l'image ISO fournie par Samsung pour créer une clé USB bootable et ainsi avoir accès à l'outil Firmware Update Utility. Deux membres du forum, que l'on remercie au passage, nous ont en effet confirmé que malgré l'utilisation de l'utilitaire recommandé UNetbootin et malgré la bonne configuration du contrôleur de stockage en mode AHCI dans le BIOS/UEFI, le Firmware Update Utility est incapable de détecter le SSD 970 EVO Plus et donc de flasher le firmware en version 4B2QEXM7.



Pour avoir le fin mot de l'histoire, nous avons contacté directement ce matin Samsung qui annonce qu'il s'agit du comportement attendu ! Samsung nous confirme en effet que ce firmware 4B2QEXM7 est exclusivement destiné à la nouvelle révision matérielle du SSD 970 EVO Plus disponible depuis cet été et équipée d'origine du firmware 3B2QEXM7. Il est donc impossible de mettre à jour un ancien modèle de 970 EVO Plus de la version 1B2QEXM7 ou 2B2QEXM7 vers cette version 4B2QEXM7 du 06/12/2021 contrairement à ce que nous avions imaginé au départ en l'absence de toute information de la part du constructeur !



Quelles différences entre les deux modèles ?



Pour rappel, le SSD 970 EVO Plus original est sorti en 2019 et est équipé du contrôleur Phoenix S4LR020 alors que la nouveau 970 EVO Plus est équipé du même contrôleur Elpis S4LV003 que le SSD 980 PRO. Pas de révolution en revanche sur la mémoire flash qui reste de type V-NAND 96 couches même si la référence des puces change. Le cache en écriture SLC (Intelligent TurboWrite) passe, lui, à 115 Go.



Cette modification des spécifications techniques intervient sans doute dans le but de pallier aux difficultés d'approvisionnement actuelles dans le domaine des semi-conducteurs. Malgré cela, les performances des deux SSD sont quasiment équivalentes mais peuvent légèrement chuter avec le contrôleur Elpis lorsque le cache SLC est plein. Le firmware 4B2QEXM7 vise d'ailleurs sans doute à améliorer ce point.



Comment distinguer les deux révisions du 970 EVO Plus ?



Pour différencier l'ancien SSD 970 EVO Plus (bizarrement qualifié de V5 par Samsung) du nouveau (appelé, lui, V6 en interne) et donc savoir si la mise à jour logicielle est possible pour vous, plusieurs solutions existent. Tout d'abord grâce à la date d'achat du produit. Si vous avez acheté votre SSD avant septembre 2021, c'est obligatoirement un vieux modèle. S'il a été acheté après, c'est probablement le nouveau sauf fin de stock chez le marchand. Samsung nous fait également remarquer que l'emballage de l'ancien 970 EVO Plus est orienté horizontalement alors que le nouveau est vendu dans une boîte présentée verticalement. Encore faut-il toujours posséder la boîte.



Par ailleurs, on peut distinguer les deux révisions V5 et V6 du 970 EVO Plus en lisant simplement le numéro de produit sur l'étiquette du SSD. Par exemple, l'ancien modèle d'une capacité de 1 To a le Product Number MZVLB1T0HBLR alors que le nouveau a le P/N MZVL21T0HBLU. Les numéros de modèle (M/N) n'ont pas changé en revanche. Au passage notez que la date de fabrication de la V6 sur le sticker débute en juin 2021 alors qu'elle n'a été commercialisée qu'à partir de septembre 2021.



Anciens numéros de produit



- 970 EVO Plus 250 Go : MZVLB250HBHQ,

- 970 EVO Plus 500 Go : MZVLB500HBJQ,

- 970 EVO Plus 1 To : MZVLB1T0HBLR,

- 970 EVO Plus 2 To : MZVLB2T0HALB.



Nouveaux numéros de produit



- 970 EVO Plus 250 Go : Inconnu,

- 970 EVO Plus 500 Go : Inconnu,

- 970 EVO Plus 1 To : MZVL21T0HBLU,

- 970 EVO Plus 2 To : MZVL22T0HBLB.



Evidemment, il est aussi possible de différencier ces deux SSD par la version de leur firmware : 1B2QEXM7 ou 2B2QEXM7 pour l'ancien et 3B2QEXM7 ou 4B2QEXM7 pour le nouveau.



Une dernière solution consiste à retirer l'étiquette collée sur le PCB pour lire directement la référence du contrôleur sur la puce mais cela risque malheureusement d'annuler la garantie du produit.



Il est dommage que cette mise à jour logicielle 4B2QEXM7 soit seulement réservée à la nouvelle version matérielle du SSD 970 EVO Plus. Mais quoi qu'il en soit Samsung aurait pu l'indiquer directement sur la page de téléchargement de son site web ce qui aurait évité cette confusion et perte de temps pour les utilisateurs...



Téléchargement



- Firmware 4B2QEXM7 pour les SSD Samsung 970 EVO Plus V6 Elpis (postérieurs à septembre 2021) : Cliquez ICI,

- Firmware 2B2QEXM7 pour les SSD Samsung 970 EVO Plus V5 Phoenix (antérieurs à septembre 2021) : Cliquez ICI,

- Application Samsung Magician 7.0.1.630 pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI.



TOUSLDESDRIVERS