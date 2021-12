Colorful révèle les cartes graphiques GeForce RTX 2060 12GB BattleAx Deluxe & iGame Ultra White.



Colorful présente deux nouvelles cartes graphiques de la série RTX 2060 sur JD.com, en exclusivité en Chine. Ces deux cartes sont basées sur la dernière offre de GPU de NVIDIA et à travers les deux gammes les plus populaires de Colorful Technology. Les gammes iGame Ultra White et BattleAx Deluxe de Colorful sont désormais proposées avec une carte RTX 2060 de 12 Go.







Colorful lance de nouvelles versions des GPU des séries iGame Ultra White et BattleAx Deluxe utilisant le tout nouveau modèle NVIDIA RTX 2060 12 Go



Les nouvelles cartes de Colorful ne sont pas proposées sur le site Web de l'entreprise pour le moment, et elles n'étaient pas non plus commercialisées à l'origine dans une version de 6 Go. On suppose que Colorful utilise les solutions de refroidissement de la RTX 3060 pour les cartes basées sur la technologie Turing.



iGame Ultra White :



















BattleAx Deluxe :



















La version iGame Ultra White de la RTX 2060 12 Go de la société est une construction haut de gamme avec l'application de l'overclocking d'usine par l'utilisation d'un bouton d'overclocking interne, situé directement sur la section I/O de la carte. Le site VideoCardz attire l'attention des lecteurs sur le fait que les RTX 2060 12 Go iGame Ultra White et BattleAx Deluxe offrent moins de connexions d'affichage que ce que les designs de référence typiques auraient sur le GPU, et souligne également qu'il n'y a jamais eu d'édition Founders officielle pour cette série.



Dans les autres cartes RTX 2060 6 Go, les cartes étaient dotées de 2x DisplayPort, HDMI, DVI, et USB Type-C. Cependant, les cartes RTX 2060 12 Go n'utilisent qu'un seul port DisplayPort, HDMI et DVI. Le modèle Colorful iGame Ultra White RTX 2060 12 Go a une vitesse d'overclocking de 1665 MHZ, tandis que le modèle BattleAx Deluxe reste à une horloge de boost de 1650 MHz.



Les nouveaux GPU iGame Ultra White et BattleAx Deluxe de Colorful ont un PCB plus court et une capacité de refroidissement à trois ventilateurs. Chacun est équipé de connexions d'alimentation à 8 broches et s'inspire du GPU TU106 qui offre 2176 cœurs CUDA. Elles utilisent 12 Go de mémoire GDDR6 avec une bande passante de 14 Gbps et sont limitées par le bus 192 bits des cartes.



Disponibilité et Prix



Elles ne sont toutes deux disponible que sur le site de COLORFUL.



Actuellement, la Colorful iGame Ultra White RTX 2060 12 Go a un PDSF de 4 299 RMB, soit 675 Dollars, tandis que leur modèle BattleAx Deluxe est vendu au détail pour 4 099 RMB, soit 643 Dollars, ce qui est 100 RMB de plus que la carte graphique BattleAx originale.



WCCFTECH