AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX et ses 4 frères 5975WX, 5965WX, 5955WX et 5945WX avec les données techniques.

Threadripper PRO 5995WX et ses 4 frères 5975WX, 5965WX, 5955WX et 5945WX avec les données techniques.



Malheureusement, il n'y aura probablement rien avec la variante HEDT des Threadripper 5xxx, mais justement là, AMD n'est soumis à aucune contrainte. Dans le domaine des stations de travail, par contre, elles deviennent maintenant beaucoup plus concrètes (feuille à l'intérieur). Le modèle Pro pour les stations de travail n'est pas seulement considéré comme fixé, mais il existe déjà un total de cinq variantes de 12 à 64 cœurs. En fin de compte, les processeurs Epyc sont directement utilisés ici, juste sous un autre nom. Sous le terme générique "AMD Cloudripper-CGL", on trouve les 64 cœurs AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX comme fer de lance des nouveaux processeurs.



Le Threadripper Pro 5xxx est basé sur Zen3 et bien sûr il se comporte de la même manière. Il n'y a pas de grosses surprises et les fréquences d'horloge sont exactement là où on les attend. Un boost maximal de 4550 MHz est commun aux cinq CPU, seules les gradations sous charge diffèrent logiquement, en fonction du nombre de cœurs disponibles. Au moins de cette façon, un seul chiplet du nouveau Threadripper Pro se comporte exactement comme un Ryzen 7 5800X, donc on pourrait également déduire des performances identiques en single-thread ici en quelque chose. Ce n'est que dans la somme de tous les cœurs qu'un tel Threadripper devient une véritable bête.



En plus des caractéristiques individuelles déjà connues, le reste des données techniques est également intéressant, qui provient d'un listing interne. Nous voyons cinq UGS et leur OPN (Original Part Number), ainsi que les données finales pour les processeurs Chagall dans le tableau ci-dessous. Le stepping B2 devrait être définitif, les nouvelles variantes ne sont pas connues (pour moi) jusqu'à présent. Outre le TDP maximum de 280 watts, la gradation de la consommation d'énergie pour les différents niveaux de charge (P0 à P2) ainsi qu'en veille est particulièrement intéressante.







Étant donné que les solutions pour stations de travail (contrairement aux anciennes variantes HEDT) s'appuient également sur les huit canaux de mémoire ainsi que sur de nombreux couloirs PCIe, le sWRX8 est également choisi comme socket. Pour les nouveaux processeurs, il existe également des cartes mères de station de travail intéressantes comme la Sage d'Asus, ou diverses autres offres jusqu'aux cartes de Gigabyte. Avant tout, les utilisateurs professionnels devraient en avoir pour leur argent ici, car un tel système est absolument surdimensionné pour les jeux.







Donc Chagall est réel et bientôt disponible. C'est dommage qu'il n'y ait pas de déclinaisons HEDT sans " Pro ", mais au final, je suppose que c'est une question de ressources. Intel n'a rien dans son portefeuille dans ce domaine depuis des années, et pour la plupart des utilisateurs du secteur semi-professionnel, les 12 cœurs d'un Ryzen 9 5900X ou les 16 cœurs d'un Ryzen 9 5950X sont également suffisants. Le fait que cela recoupe les deux plus petits modèles du Threadripper Pro est en fait tout à fait logique, car Octa-Channel est alors également disponible avec beaucoup plus de voies dans le bundle pour l'utilisateur intéressé.



AMD a manifestement enterré la zone HEDT pour le moment, car elle est en fait devenue assez superflue avec cette constellation. Le chevauchement du nombre de cœurs et la disponibilité de cartes mères de stations de travail complètes parlent d'eux-mêmes. La station de travail équipée du Threadripper Pro est donc le nouveau "remplaçant" du HEDT et ceux qui pensent avoir absolument besoin de quelque chose de ce genre peuvent également se le procurer ici. La question de savoir s'il y aura un jour des processeurs Epyc plus fins pour l'utilisateur final normal est ainsi écrite dans les étoiles. Mais vouloir et avoir vraiment besoin sont deux choses différentes. AMD l'a également compris. La fragmentation coûte de l'argent et des ressources, malheureusement.



