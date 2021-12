Lancement du clavier compact CHERRY STREAM KEYBOARD TKL.



CHERRY présente la version compacte du STREAM KEYBOARD - le CHERRY STREAM KEYBOARD TKL. Également proposé en noir et blanc, le STREAM KEYBOARD TKL est conçu pour les utilisateurs à la recherche d'un espace de bureau plus important et pour ceux qui n'utilisent pratiquement pas le pavé numérique. Le STREAM KEYBOARD TKL utilise les commutateurs à ciseaux CHERRY SX, fabriqués en interne, qui garantissent un point de pression parfait et une frappe silencieuse. Le clavier est doté de voyants lumineux pour CAPS LOCK et SCROLL LOCK ainsi que de six boutons supplémentaires pratiques pour le contrôle multimédia. Le clavier est compatible avec le logiciel gratuit CHERRY KEYS qui offre des personnalisations et des affectations de macros. Le clavier est disponible en 13 langues différentes, couvrant la plupart des pays d'Europe et des États-Unis.







Une petite présentation en vidéo : Cliquez ICI.



Version compacte TKL



Le STREAM KEYBOARD TKL a été réduit par le pavé numérique. Il est idéal pour une utilisation professionnelle et dans le secteur industriel qui utilise des tiroirs de 19 pouces. Le STREAM KEYBOARD TKL est le clavier idéal pour tous ceux qui souhaitent obtenir une alternative peu encombrante au STREAM KEYBOARD, qui ont des normes de haute qualité et qui aiment écrire tranquillement. Pour les environnements de travail plus difficiles, CHERRY recommande le film de protection WetEx, disponible en tant qu'accessoire.



Protection de la santé et de l'environnement



Le STREAM KEYBOARD TKL est certifié par le label GS "Sécurité testée" et le prix "Ange bleu". Le "sceau GS" tient compte de toutes les directives et réglementations européennes pertinentes en matière de protection de la santé. L'"Ange bleu" garantit que des exigences élevées en matière de propriétés environnementales, sanitaires et d'utilisation ont été intégrées dans la création du produit.



Disponibilité et Prix



Le CHERRY STREAM KEYBOARD TKL est désormais disponible chez les revendeurs partenaires au prix de 29.99 euros.



