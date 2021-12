ADATA XPG dévoile la série de mémoires DDR5 CASTER.



ADATA XPG, fournisseur en pleine expansion de systèmes, composants et périphériques pour les joueurs, les professionnels du sport électronique et les passionnés de technologie, annonce aujourd'hui la série XPG CASTER DDR5 DRAM. La série XPG CASTER, avec ou sans éclairage RGB, a une capacité de 7000 MT/s et est équipée d'ECC et de PMIC sur puce pour une stabilité et une fiabilité accrues. Les deux variantes, RGB et non-RGB, ont une capacité de 16 Go.







Avec une vitesse de 7000 MT/s, la XPG CASTER est une nouvelle race de DDR5 qui est plus de deux fois plus rapide que la DRAM DDR4 standard. Avec des taux de transfert de données ultra-rapides, les utilisateurs profiteront d'une expérience de jeu plus fluide et transparente. Avec la prise en charge d'Intel XMP 3.0, l'overclocking est incroyablement simple et direct. Il permet aux utilisateurs d'éviter les réglages fastidieux du BIOS et les ajustements incessants des paramètres d'overclocking.







La série XPG CASTER est également équipée d'un ECC intégré sur puce pour la correction des erreurs en temps réel et de circuits intégrés de gestion de l'alimentation (PMIC) pour une stabilité et une fiabilité accrues.



Flair futuriste



Avec leurs dissipateurs thermiques gris acier, leur éclairage RVB triangulaire audacieux※ et leurs formes épurées, les DRAM de la série XPG CASTER dégagent un sentiment de vitesse, de sophistication et de style futuriste. Les utilisateurs peuvent régler l'éclairage RVB comme ils le souhaitent. Ils peuvent choisir parmi différents effets (statique, respiration et comète) ou synchroniser les lumières avec leurs chansons préférées via le mode Musique. Tout cela peut être fait par le biais d'un logiciel de contrôle RVB de toutes les grandes marques de cartes mères.



Le tout nouveau XPG HUNTER DDR5



En plus des DRAM DDR5 de la série XPG CASTER, XPG lancera également la toute nouvelle DRAM DDR5 XPG HUNTER plus tard cette année. Ce nouveau module est le successeur de la DRAM XPG HUNTER DDR4 et offre des performances améliorées de 5200MT/s et un design de dissipateur thermique rafraîchi.



Pour plus d'informations :



- CASTER RGB : Cliquez ICI,

- CASTER : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP