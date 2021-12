Refroidisseur Intel Laminar RH1 Alder Lake-S Stock en photo !



Les prochains refroidisseurs de stock pour les processeurs de bureau Intel Core Alder Lake de 12e génération ont récemment été dévoilés, montrant les Laminar RH1, Laminar RM1 et Laminar RS1.







Le Laminar RH1 sera fourni avec la série d'ordinateurs de bureau Core i9 de 12e génération de 65 W et a été récemment photographié montrant son design entièrement métallique.







Le RH1 comprendra un éclairage LED intégré, mais on ne sait pas encore s'il s'agira d'une configuration RGB. C'est le deuxième refroidisseur à être photographié après le RM1 de milieu de gamme qui sera fourni avec les processeurs Core i3, i5 et i7 tandis que le RS1 devrait être inclus avec les produits Pentium et Celeron.







Les processeurs Alder Lake-S équipés de ces nouveaux refroidisseurs devraient être lancés le 5 janvier 2022.



TWITTER (Momomo US)