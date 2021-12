Bloody Milkshake.

Sortie DVD/BLURAY du 24 novembre 2021.







Durée : 1h54.



Genre : Action, Aventure, Thriller.



Avec : Karen Gillan, Lena Headey, Chloe Coleman, Michelle Yeoh, Angela Bassett, Carla Gugino, Paul Giamatti, Ralph Ineson.



Résumé : Sam n’est encore qu’une petite fille lorsque sa mère Scarlet, tueuse à gages, est contrainte de l’abandonner pour la protéger. Bien des années plus tard, Sam a suivi les traces de sa mère disparue et est elle-même devenue une tueuse à gages hors pair, travaillant pour la Firme. Un soir, lors d’une mission à haut risque, Sam se retrouve face à un dilemme : rester loyale à la Firme ou sauver la vie d’une petite fille de huit ans. Commence alors une cavale survoltée qui conduira Sam à retrouver sa mère et ses anciennes associées. Mère et fille unies de nouveau, Sam et Scarlet se lanceront alors dans une lutte sans merci contre un ennemi commun redoutable.



Film interdit aux moins de 12 ans.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 6/10 (Votants : 30 978 Internautes).



