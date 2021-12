Mises à jour Microsoft de décembre 2021.







Cette semaine, Microsoft a publié les mises à jour mensuelles cumulatives de compatibilité et de sécurité pour ses logiciels et systèmes d'exploitation à l'occasion du Patch Tuesday de décembre 2021.







En ce qui concerne les systèmes Windows 10 et Windows 11, Microsoft indique avoir corrigé des failles de sécurité. Ce sont en tout plus de 70 vulnérabilités qui ont été comblées dans différents composants du système.



Mais de nombreuses autres améliorations sont également présentes dans le patch cumulatif KB5008215 de Windows 11. Il s'agit en fait des changements déjà proposés par Microsoft en novembre dans le patch préliminaire (semaine C). Il s'agit par exemple des améliorations pour les émojis qui sont désormais basés sur la version 13.1 de la base d'émojis du concortium Unicode. Les émojis sont également compatibles avec le style Fluent 2D de Windows 11. N'oublions pas également les correctifs pour les menus de l'explorateur de fichiers et du bureau ainsi que la correction du plantage de l'explorateur de fichiers après la fermeture d'une fenêtre. Les soucis de réglage du volume des périphériques Bluetooth ont aussi été corrigés.



Il n'y aura pas de patch préliminaire (preview) au mois de décembre pour Windows compte tenu des congés de fin d'année. Les prochains patchs seront donc ceux du 11 janvier 2022 (Patch Tuesday) puis les patchs préliminaires de la troisième semaine de janvier 2022.



Notez au passage qu'il s'agit de la dernière mise à jour pour la version 2004 de Windows 10 sortie au printemps 2020 puisque cet OS a désormais atteint la fin de sa durée de vie de 18 mois. Il vous est donc conseillé de passer rapidement à Windows 10 21H2 ou mieux, si éligible, à Windows 11.



Du côté des anciens systèmes Windows 7 (ESU), 8.1, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 et Server 2012 R2, outre les correctifs de sécurité, Microsoft annonce également avoir corrigé différentes erreurs qui pouvaient se produire lors de la connexion à une imprimante partagée sur un serveur d'impression. Le problème d'ouverture de certaines applications comme l'antivirus Kaspersky après une tentative de réparation du package MSI a aussi été résolu.



Composants Microsoft concernés par les correctifs de sécurité de décembre 2021 :



- ASP.NET Core & Visual Studio,

- Azure Bot Framework SDK,

- Defender for IoT,

- Devices,

- Internet Storage Name Service,

- Local Security Authority Server (lsasrv),

- Message Queuing,

- Office,

- Office Developer Platform,

- PowerShell,

- Remote Desktop Client,

- Role: Windows Fax Service,

- Role: Windows Hyper-V,

- Visual Studio Code,

- Windows Codecs Library,

- Windows Common Log File System Driver,

- Windows Digital TV Tuner,

- Windows DirectX,

- Windows Encrypting File System (EFS),

- Windows Event Tracing,

- Windows Installer,

- Windows Kernel,

- Windows Media,

- Windows Mobile Device Management,

- Windows NTFS,

- Windows Print Spooler Components,

- Windows Remote Access Connection Manager,

- Windows Storage,

- Windows Storage Spaces Controller,

- Windows SymCrypt,

- Windows TCP/IP,

- Windows Update Stack.





Windows 11 Cumulative Update de décembre 2021 (2021-12)



- Patch KB5008215 pour Windows 11 21H2 : Cliquez ICI.



Windows 10 Cumulative Update de décembre 2021 (2021-12)



- Patch KB5008212 pour Windows 10 21H2 (November 2021 Update) : Cliquez ICI,

- Patch KB5008212 pour Windows 10 21H1 (May 2021 Update) : Cliquez ICI,

- Patch KB5008212 pour Windows 10 20H2 (October 2020 Update) et Windows Server version 20H2 : Cliquez ICI,

- Patch KB5008212 pour Windows 10 2004 (May 2020 Update) et Windows Server version 2004 : Cliquez ICI,

- Patch KB5008206 pour Windows 10 1909 (November 2019 Update) (Education/Enterprise) et Windows Server version 1909 : Cliquez ICI,

- Patch KB5008218 pour Windows 10 1809 (October 2018 Update) (Education/Enterprise) et Windows Server 2019 : Cliquez ICI,

- Patch KB5008207 pour Windows 10 1607 (Anniversary Update) (Enterprise LTSB) et Windows Server 2016 : Cliquez ICI,

- Patch KB5008230 pour Windows 10 1507 (Enterprise LTSB) : Cliquez ICI.



Security Monthly Quality Rollup de décembre 2021 (2021-12)



- Patch KB5008263 pour Windows 8.1 et Windows Server 2012 R2 : Cliquez ICI,

- Patch KB5008277 pour Windows Server 2012 : Cliquez ICI,

- Patch KB5008244 pour Windows 7 et Windows Server 2008 R2 (ESU) : Cliquez ICI,

- Patch KB5008274 pour Windows Server 2008 (ESU) : Cliquez ICI.



Security Only Quality Update de décembre 2021 (2021-12)



- Patch KB5008285 pour Windows 8.1 et Windows Server 2012 R2 : Cliquez ICI,

- Patch KB5008255 pour Windows Server 2012 : Cliquez ICI,

- Patch KB5008282 pour Windows 7 et Windows Server 2008 R2 (ESU) : Cliquez ICI,

- Patch KB5008271 pour Windows Server 2008 (ESU) : Cliquez ICI.



L'Outil de suppression des logiciels malveillants, à savoir l'utilitaire antivirus basique de Microsoft a été mis à jour en version 5.96 (édition 32 bit ou 64 bit). Pour lancer ce Windows Malicious Software Removal Tool, exécutez la commande MRT.



Pour les prochaines mises à jour mensuelles Microsoft, rendez-vous le 11 janvier 2022.



