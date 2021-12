Il faut deux processeurs chinois Hygon C86 3185 basés sur le Zen pour battre une seule puce AMD Ryzen 5 5600X.



Le YouTuber EJ Hardware, un passionné de technologie chinois, a récemment effectué des benchmarks sur deux CPU Hygon C86 3185, qui ne sont pas disponibles en dehors des marchés chinois, par rapport à l'AMD Ryzen 5 5600X pour voir les performances des deux entreprises différentes. Hygon, une société qui appartient partiellement à AMD depuis 2016 à travers des entreprises distinctes. Cette alliance avec AMD a permis à Hygon d'accéder et d'obtenir les licences de propriété intellectuelle x86 et SoC d'AMD pour créer et fabriquer des puces vendues sur leurs marchés de perspective, principalement sur le territoire oriental.







La technologie C86 de Hygon est une combinaison de processeurs serveur et grand public en 14 nm. Ce processus permet aux puces d'avoir entre quatre et 32 cœurs basés sur le Zen. Grâce à la combinaison des avancées technologiques de Hygon et d'AMD, les processeurs C86 sont identiques aux processeurs AMD Ryzen et EPYC. Il est même dit que les puces peuvent être placées dans des sockets AM4 et SP3 en raison de leur conception, même avec quelques soudures à la carte mère impliquées dans le processus.







Avec le lancement du Hygon C86 3185 en 2020, il a présenté un total de huit cœurs basés sur le Zen de première génération utilisant le multithreading simultané (SMT). L'horloge de base du CPU Hygon est de 2 GHz et peut être augmentée jusqu'à 3,4 GHz. Il est doté de 4 Mo de cache L2 et de 16 Mo de cache L3. En substance, la conception de la puce est identique sur presque tous les aspects de l'AMD Ryzen 5 5600X. Elle présente également de nombreuses similitudes de conception avec l'AMD Ryzen 7 1700X, qui a été utilisé dans les exemples de la vidéo d'EJ Hardware. Les deux CPU ont un TDP de 95W, mais ce qui est étonnant, c'est que le Hygon C86 3185 a une consommation de 70W, ce qui explique pourquoi le Ryzen 7 1700X serait essentiellement plus efficace.







Selon Tom's Hardware, le YouTuber aurait utilisé les processeurs Hygon sur une station de travail W550-H30. La station de travail offrait deux modèles distincts de C86 3185, ajoutant jusqu'à seize cœurs Zen de première génération. Alors que le Ryzen 5 5600X utilise six cœurs Zen 3 de première génération, une microarchitecture de 7 nm, et traite une horloge de base de 3,7 GHz et des boosts jusqu'à 4,6 GHz, il transporte également deux fois plus de cache L3 que le Hygon C86 3185, mais produit un TDP inférieur de 30 W à celui de la puce Hygon.



Comme EJ Hardware semble utiliser une carte mère de type serveur pour ses tests, la fréquence de la mémoire est uniquement capable d'utiliser la DDR4-1866. L'utilisation de cette mémoire particulière donne des performances légèrement inférieures à la moyenne dans le processus. Tom's Hardware souligne également qu'en raison du fait que les puces doivent être soudées à la carte mère utilisée, elle n'a pas été en mesure de les placer dans une carte mère plus adéquate, telle que la famille B450.



Les résultats du benchmark montrent que l'AMD Ryzen 5 5600X a produit des performances 97% et 135% plus élevées que les puces Hygon dans les tests mono-cœur Cinebench R2 et R23. Cependant, lors de l'exécution des tests multi-cœurs Cinebench R20 et R23, les CPU Hygon ont obtenu des performances bien supérieures à celles de l'AMD Ryzen 5 5600X de 12 % et 13 %, respectivement. Le test PCMark 10 a été le résultat le moins surprenant, montrant que la puce Ryzen 5 d'AMD surpasse les deux puces Hygon par une large marge de 59 %.







En ce qui concerne les tests de jeu, ceux d'EJ Hardware ont montré des performances décentes, tant qu'ils étaient utilisés dans une configuration double. En combinant une NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, les processeurs ont produit des taux de trame de 1080p en utilisant une résolution de 4K. Le seul jeu pour lequel les puces Hygon n'ont pas donné de bons résultats est Cyberpunk 2077.



Essentiellement, EJ Hardware a prouvé que le Ryzen 5 5600X basé sur Zen 3 est très efficace avec un nombre de cœurs et de threads inférieur et un TDP moins gourmand en énergie. Il est dit que deux CPU Ryzen 7 1700X sont le seul véritable moyen de surpasser et de produire de meilleurs résultats qu'un Ryzen 5 5600X dans les charges de travail comprenant du multi-threading. Cependant, les résultats en single-threading de ses tests prouvent que les performances du Zen first-gen sont supérieures à celles du Zen 3. Indépendamment des performances, la Chine met davantage l'accent sur une technologie autosuffisante que sur des processeurs très performants.



WCCFTECH