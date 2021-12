Projecteur sans fil Acer X1128i capable de projeter un écran de 300 pouces.



Il s'agit d'un projecteur sans fil qui peut projeter sur de grands écrans d'une taille allant jusqu'à 300 pouces. Avec une source lumineuse à haute luminosité qui peut produire jusqu'à 4 500 lumens, il peut afficher des images vives même dans une pièce ou un bureau qui reçoit la lumière directe du soleil.







En plus de la vidéo analogique RVB / composante x1, composite x1 et HDMI1.4ax1, l'interface vidéo permet désormais une connexion sans fil via un dongle Wi-Fi standard, qui peut être acheté séparément. La technologie Acer ColorBoost 3D, qui ajuste automatiquement les couleurs, la " technologie Acer LumiSense ", qui analyse le cadre de l'image et le modifie pour obtenir la meilleure apparence, et la " correction Keystone ", qui corrige la distorsion, sont également incluses. Les principales spécifications sont les suivantes : Résolution SVGA (800 x 600 pixels), rapport de contraste de 20 000:1, couleur d'affichage d'environ 1,07 milliard de couleurs, et rapports d'aspect de 4 : 3 et 16 : 9.







Les dimensions sont de 4 : 3 et 16 : 9. La puissance de la lampe de la source lumineuse est de 220W, et le temps de remplacement de la lampe est de 6 000 heures au réglage habituel. La puissance du haut-parleur est de 3Wx1, et la durée de remplacement de la lampe est de 6 000 heures.







Les dimensions extérieures sont de 313 mm en largeur, 240 mm en profondeur, 113,7 mm en hauteur et le poids est de 2,8 kg. Le produit est couvert par une garantie de deux ans (1 an pour le module de lampe et moins de 500 heures d'utilisation). Le prix serait de 369 Dollars seulement, mais là encore, il s'agit uniquement d'une sortie SVGA.



Pas de date pour le moment.



THE GURU3D