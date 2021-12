Thermaltake présente les PSUs Toughpower GF1 Snow Edition.



Thermaltake, la première marque de PC DIY premium pour les solutions de refroidissement, de matériel de jeu et de mémoire Enthusiast, est heureux de présenter le lancement du Toughpower GF1 650/750/850 W Snow - TT Premium Edition. Après avoir reçu des commentaires positifs sur la série Toughpower GF1, nous avons voulu offrir encore plus d'options aux utilisateurs. Tout en offrant une efficacité certifiée 80 PLUS Gold, les nouveaux modèles de la série Toughpower GF1 Gold conservent toutes les caractéristiques de la version originale mais sont proposés en couleur blanche.



Avec leur facteur de forme ATX standard, les Toughpower GF1 650/750/850 W de la série Snow sont équipés d'un ventilateur à paliers hydrauliques de 140 mm avec des contrôles intelligents de la vitesse de rotation pour un refroidissement optimal. Le bruit du ventilateur est minimisé grâce au ventilateur Smart Zero qui ne fonctionne que lorsque la charge dépasse 30% de la puissance totale.















En outre, ses câbles plats à profil bas, entièrement modulaires, facilitent la gestion des câbles, et les câbles blancs améliorent l'esthétique générale, en donnant un aspect propre et soigné. Visant à fournir les meilleures performances avec la meilleure qualité, la série Toughpower GF1 Gold adopte des condensateurs principaux japonais de haute qualité et passe de nombreux tests sévères, tels que des ondulations inférieures à 30 mV sur +12V, +5V, ou +3.3 de 0% à 100% de charge, et la régulation de tension est fixée à pas plus de ±2% pour les rails principaux et est plus stricte que la norme Intel de ±5%.



Un excellent PSU blanc met en valeur la beauté de n'importe quelle construction de PC, surtout si vous cherchez une configuration entièrement blanche. Le Toughpower GF1 650/750/850 W Snow - TT Premium Edition est disponible à la vente, saisissez l'occasion de vous en procurer un.



Caractéristiques du Thermaltake Toughpower GF1 650/750/850 W Snow - TT Premium Edition :



- Ventilateur ultra silencieux de 140 mm à roulement hydraulique.

- Le ventilateur de 140 mm à paliers hydrauliques est doté de contrôles intelligents du régime pour garantir des performances de refroidissement supérieures et un fonctionnement quasi silencieux.







Ventilateur Smart Zero



Conçu avec notre Smart Zero Fan, le ventilateur ne tourne pas tant que la charge ne dépasse pas 30 % de l'alimentation, ce qui minimise le bruit du ventilateur.



<30 mV faible bruit d'ondulation



Toutes les ondulations sont inférieures à 30 mV sur le +12 V, le +5 V ou le +3,3 V de 0 % à 100 % de charge pour garantir un fonctionnement stable et garder vos composants critiques en termes de performance pour fonctionner de manière fiable plus longtemps.



Régulation de tension extrêmement stricte <±2 %



La régulation de la tension, plus stricte que la norme Intel de ±5 % pour les rails principaux et de ±10 % pour -12 V, est fixée à ±2 % maximum pour les rails principaux afin de répondre aux performances les plus élevées.



Câble plat à profil bas entièrement modulaire



Offre un choix de câbles aux utilisateurs tout en alimentant le système à une tension avantageuse. Le câble plat noir à profil bas facilite la gestion des câbles, réduit l'encombrement et augmente le flux d'air à l'intérieur du châssis.



Condensateurs japonais de première qualité à 105 °C/221°F



Offrant une grande durabilité ainsi qu'une stabilité maximale, tout en restant fiables.



Rail +12 V unique à fort ampérage



Le puissant rail unique +12 V assure une alimentation stable et fiable des autres composants du PC.



Certifié 80 PLUS Gold et prêt pour les États Intel C6/C7



La série Toughpower GF1 Snow permet d'économiser de l'énergie grâce à sa haute efficacité énergétique allant jusqu'à 90 % et est certifiée 80 PLUS Gold. La série a été optimisée pour fonctionner avec toutes les générations de processeurs Intel afin de réaliser des économies d'énergie maximales.



Disponibilités et Prix



Les Toughpower GF1 650/750/850 W Snow - TT Premium Edition sont disponibles à la vente dès maintenant (dans certaines régions, au 1er trimestre 2022) via le réseau mondial de revendeurs et distributeurs agréés Thermaltake. Il bénéficie d'une garantie de dix ans et est soutenu par le service clientèle et le réseau d'assistance technique de Thermaltake dans le monde entier. Pas de prix pour le moment.



