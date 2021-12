SMART Modular élargit la série de produits SSD SATA DuraFlash ME2.



SMART Modular, l'une des principales marques mondiales de solutions de mémoire et de stockage professionnelles (NASDAQ : SGH), a annoncé l'expansion de sa gamme de produits DuraFlash ME2 SATA SSD, en lançant officiellement trois nouveaux produits, M.2 2242 SATA, mSATA (MO-300A) et Slim SATA (MO-297A), pour compléter les spécifications autres que M.2 2280 et 2.5" SATA SSD, rendant ainsi la gamme de produits DuraFlash plus complète.







La nouvelle série ME2 SATA SSD est conçue pour les applications de petite taille ou les spécifications traditionnelles des SSD, et peut être le meilleur choix pour l'informatique embarquée, le transport, les applications médicales et industrielles. Les produits de la série ME2 utilisent la technologie de mémoire flash TLC 3D, qui peut fonctionner normalement à des températures commerciales (0°C~70°C) ou industrielles (-40°C ~85°C). De plus, la série ME2 prend également en charge le mécanisme avancé de débogage et de correction LDPC et la fonction de protection du chemin des données de bout en bout, ce qui garantit un haut degré d'intégrité et de fiabilité des données.



Toute la série de produits ME2 est équipée de la technologie de micrologiciel NVMSentry, développée exclusivement par SMART Modular Technology, qui peut fournir une solution complète de personnalisation du micrologiciel tout en laissant libre cours aux meilleures performances du produit. Par exemple, l'algorithme du micrologiciel peut être ajusté en fonction des exigences spécifiques de l'application, et d'autres fonctions propriétaires, notamment l'effacement sécurisé et les paramètres de sécurité avancés de l'utilisateur, peuvent être ajoutées pour répondre aux besoins du client en fonction des différents scénarios d'application.



Victor Tsai, directeur du marketing des produits SMART Modular Flash, a déclaré : "En élargissant la gamme de produits ME2, nous pouvons fournir aux clients une série de produits SATA plus puissante et plus complète, leur permettant de sélectionner des articles appropriés pour faire face à des produits complexes et divers. Exigences des applications du marché".



Les trois SSD SATA ME2 ajoutés cette fois-ci offrent tous une variété d'options de capacité de stockage : M.2 2242 offre une capacité de 60 Go à 960 Go, et peut prendre en charge une vitesse de lecture allant jusqu'à 560 Mo/s et une vitesse d'écriture de 500 Mo/s ; mSATA et Slim SATA offrent des capacités allant de 60 Go à 1920 Go, et prennent en charge une vitesse de lecture allant jusqu'à 560 Mo/s et une vitesse d'écriture de 520 Mo/s.



TECHPOWERUP