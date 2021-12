Les sorties Netflix de la semaine #72.







Don’t Look Up : Déni cosmique



Résumé : Deux astronomes médiocres entreprennent une tournée médiatique pour prévenir l’humanité qu’une comète fonce sur la Terre. Mais cela n’a pas l’air d’inquiéter grand monde.



Un trailer : Cliquez ICI.



Emily in Paris – saison 2



Résumé : Le week-end d’Emily dans le château d’une amie pétille comme du champagne. À Paris, Mindy revoit à contrecœur de vieilles amies, mais la soirée finit sur une bonne note.



Un trailer : Cliquez ICI.



Doreamon et moi 2



Résumé : Nobita voyage dans le futur pour montrer sa fiancée à sa grand-mère adorée… mais le Nobita adulte a fui son propre mariage ! Sera-t-il jamais un bon mari pour Shizuka ?



Un trailer : Cliquez ICI.



Et voici la liste complète des sorties :



- Papa ne fait pas de cadeau,

- Aux antipodes de Noël,

- Elle l’adore,

- Don’t Look Up : Déni cosmique,

- Doreamon et moi 2,

- Minnal Murali : Par le pouvoir de l’Eclair,

- Stories of a Generation – avec le Pape François,

- Un château pour Noël,

- Lulli,

- Emily in Paris, saison 2,

- Élite : histoires courtes, épisode 3,

- The Silent Sea, saison 1.



