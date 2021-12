Lexar annonce la mémoire de bureau ARES DDR5.



Lexar, l'une des principales marques mondiales de solutions de mémoire flash, est heureux de révéler sa mémoire de bureau de pointe Lexar ARES DDR5. L'ARES DDR5 tire parti de la technologie de nouvelle génération, avec des vitesses commençant à 4800, la DDR5-4800 est 1,5 fois plus rapide que la DDR4-3200 en termes de bande passante. Il est doté d'un dissipateur thermique en aluminium pour garder votre système et votre carte mère au frais. Elle est parfaite pour les passionnés de PC, les joueurs invétérés et les créateurs de contenu qui recherchent des performances de haut niveau, une capacité accrue et une efficacité énergétique maximale.







Que vous utilisiez des jeux vidéo exigeants en vitesse, des logiciels de montage vidéo ou des charges de travail intensives, la mémoire de bureau ARES DDR5 de Lexar accélère les performances de votre PC pour le multitâche avec des performances accrues sur le dernier processeur Intel Core de 12e génération. De plus, la mémoire ARES DDR5 augmente l'efficacité énergétique et la fiabilité du produit.



Elle est construite avec un ECC sur puce, qui exploite pleinement la correction des erreurs de données en temps réel pour une stabilité et une fiabilité accrues des données. Grâce au circuit intégré de gestion de l'alimentation (PMIC), le module de mémoire informatique DDR5 offre un meilleur contrôle de l'alimentation et une meilleure distribution de l'énergie tout en fonctionnant à une faible tension de 1,1 V.



" Nous sommes fiers d'ajouter la technologie DDR5 de nouvelle génération à notre portefeuille de produits. Avec ses performances exceptionnelles, la mémoire de bureau DDR5 Lexar ARES est prête pour les passionnés de PC, les joueurs invétérés et les créateurs de contenu. Nous continuerons à élargir nos gammes de produits DDR5 pour répondre aux besoins des consommateurs". A déclaré Joel Boquiren, directeur général de Lexar.



Caractéristiques principales :



- Libérez vos performances de jeu avec la DRAM DDR5.

- Tire parti de la technologie de nouvelle génération conçue pour la dernière plate-forme de processeurs Intel Core.

- Conçue avec un code de correction d'erreur (ECC) intégré pour une meilleure stabilité.

- Exploite la basse tension de 1,1 V pour une efficacité énergétique maximale.

- Dissipateur thermique en aluminium pour garder votre système et votre carte mère au frais.

- Garantie limitée à vie.



Disponibilité



La mémoire de bureau Lexar ARES DDR5 est disponible ce mois-ci pour l'achat en ligne. La mémoire de bureau Lexar ARES DDR5 sera disponible aux États-Unis et dans la région EMEA au premier trimestre 2022.



TECHPOWERUP