NVIDIA nous propose des nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce 497.29 WHQL.



NVIDIA publie aujourd'hui la dernière version des pilotes GeForce Game Ready. La version 497.29 WHQL est prête pour "GTFO" et optimisée pour "Horizon Zero Dawn" avec la fonction DLSS ajoutée.







Parmi les bugs corrigés, on trouve un crash sur le bureau et des artefacts visuels avec Microsoft Flight Simulator, une baisse des performances avec "Supreme Command:Forged Alliance/Supreme Commander 2", un bégaiement avec Windows Desktop lorsque la souris est déplacée après une longue période de temps et quelques problèmes de localisation dans le panneau de configuration NVIDIA.



Game Ready



- GTFO,

- Horizon Zero Dawn DLSS.



Paramètres optimaux de GFE



- Grand Theft Auto : La Trilogie - L'Edition Définitive,

- Grand Theft Auto III,

- Grand Theft Auto : Vice City,

- Grand Theft Auto : San Andreas,

- Chorus,

- Wartales,

- World of Warcraft : Shadowlands,

- EVE Online,

- The Elder Scrolls Online,

- Horizon Zero Dawn : Complete Edition,

- Thunder Tier One.



Problèmes Corrigés



- [Microsoft Flight Simulator] : Le jeu peut se bloquer sur le bureau pendant le jeu. [3454519]

- [Microsoft Flight Simulator] : Des artefacts violets/bleus apparaissent sur les textures du sol dans le jeu. [3454530]

- [Supreme Command : Forged Alliance/Supreme Commander 2] : Une baisse de performance se produit lorsqu'il y a un mouvement de souris. [3405920]

- Le bureau peut bégayer après une période prolongée lorsque le curseur de la souris est déplacé. [3443235]

- [Panneau de configuration NVIDIA] : Erreur d'orthographe dans la langue allemande Panneau de configuration NVIDIA -> Gérer les paramètres 3D -> Option par défaut Shader Cache Size. [3442310]



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



NVIDIA