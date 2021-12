Le tout premier ordinateur portable de jeu Ultragear de LG offre un maximum de puissance et de commodité.



LG Electronics USA a dévoilé aujourd'hui son premier ordinateur portable de jeu, élargissant ainsi sa gamme UltraGear haut de gamme et apportant des nouvelles passionnantes aux joueurs du monde entier. Performant et doté d'un design très élégant, l'ordinateur portable récompensé par le prix de l'innovation CES 2022 offre des expériences de jeu sublimes que l'on peut apprécier partout et à tout moment.



L'ordinateur portable de LG est équipé d'un processeur Intel Tiger Lake H de 11e génération, d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q, d'une mémoire double canal et d'une configuration double SSD ultra-rapide. En plus d'une dalle IPS de 17 pouces avec un temps de réponse de 1 milliseconde et un taux de rafraîchissement de 300 Hz, l'ordinateur portable de jeu LG UltraGear garantit un gameplay immersif et fluide, même pour les jeux PC les plus exigeants graphiquement, grâce au dernier matériel haut de gamme. De plus, le système de refroidissement de LG avec chambre à vapeur maintient l'ordinateur portable au frais, même lorsqu'il est poussé dans ses derniers retranchements.







Partageant l'ADN des ordinateurs portables légers de LG, le 17G90Q a un design épuré et hautement portable. Ce nouvel ordinateur portable fin dispose d'un grand écran et d'une batterie de 93Wh tout en conservant une épaisseur de moins de 0,84 pouces et un poids de moins de 5,952 livres. Le boîtier en aluminium de l'ordinateur portable LG UltraGear offre style et durabilité, tandis que le badge ailé UltraGear sur son extérieur communique clairement la puissance et la qualité pour lesquelles la marque de jeux haut de gamme de LG est connue.







Le 17G90Q optimise encore l'expérience de jeu grâce au logiciel de jeu LG, LG UltraGear Studio, qui permet aux utilisateurs de personnaliser les options liées au jeu et de suivre en temps réel toute une série de données de performance, notamment l'horloge du processeur, le TDP et l'horloge du GPU et le taux de partage de la mémoire. Et pour une configuration tout à fait unique, les utilisateurs peuvent choisir et appliquer une couleur différente à chaque touche de l'attrayant clavier RVB de l'ordinateur portable.







En plus d'une personnalisation, d'une vitesse et d'une qualité d'image supérieures, l'ordinateur portable de jeu LG UltraGear offre un son tridimensionnel réaliste grâce à son système de haut-parleurs 2 voies intégré. Prenant en charge la technologie DTS:X Ultra, les haut-parleurs transmettent avec précision la direction et l'emplacement des sons dans l'environnement de jeu, ce qui aide les joueurs à trouver leurs coéquipiers et à traquer leurs ennemis plus facilement. De plus, le 17G90Q est équipé de la technologie Intel Killer Wireless, qui garantit une connexion réseau rapide et stable pour des expériences de jeu en ligne sans décalage ni frustration.



"L'ordinateur portable de jeu LG UltraGear a tout ce qu'il faut pour s'attaquer aux derniers jeux haut de gamme, offrant une jouabilité fluide et réactive que tous les joueurs recherchent", a déclaré Seo Young-jae, vice-président senior et responsable de l'unité commerciale informatique de LG Electronics Business Solutions Company. "Notre tout premier ordinateur portable de jeu, le 17G90Q, se différencie des produits concurrents par son matériel haut de gamme, son écran généreux de haute qualité et son design élégant et léger qui maximise la commodité et la portabilité."



Disponibilité et Prix



Le premier ordinateur portable de LG destiné aux jeux sera d'abord disponible aux États-Unis et en Corée du Sud au premier trimestre 2022, puis sur d'autres marchés. Pas de prix pour le moment.



