La série AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 est prévue pour mars 2022.



AMD se prépare à mettre à jour sa gamme de processeurs pour stations de travail Ryzen Threadripper PRO, avec des annonces de produits prévues pour janvier 2022, en marge du CES, et une disponibilité prévue pour le 8 mars 2022, selon un rapport de VideoCardz. Les nouveaux processeurs de la série Ryzen Threadripper PRO 5000 sont susceptibles de combiner des capteurs CCD " Zen 3+ ". CCD (6 nm, avec mémoire cache verticale 3D), avec des E/S sWRX8 complètes comprenant 128 voies PCI-Express Gen 4 et une mémoire DDR4 à 8 canaux. Aucune option sTRX4 n'est prévue à l'horizon.







Ce qui est intéressant dans cette gamme, c'est que le nombre de cœurs de processeurs va de 12 cœurs/24 threads à 64 cœurs/128 threads. Les générations précédentes de Threadripper WX se limitaient à des nombres de cœurs plus élevés (32 et plus). La série commence avec le Threadripper PRO 5945WX (12-core/24-thread), suivi du PRO 5955WX (16-core/32-thread), du PRO 5965WX (24-core/48-thread), du PRO 5975WX (32-core/64-thread) et du PRO 5995WX (64-core/128-thread). Il n'y a pas de puce à 48 cœurs dans la pile. Le TDP de toutes ces puces est évalué à 280 W.



VIDEOCARDZ