AMD Radeon "Navi 3x" pourrait voir une augmentation de 50 % des shaders et un doublement de la mémoire cache.



La prochaine génération de GPU Radeon "Navi 3x" d'AMD pourrait voir une augmentation de 50% des shaders et un doublement de la taille de la mémoire Infinity Cache, selon des suppositions et des renseignements fournis par Greymon55, une source fiable de fuites de GPU. Les puces Navi 31, Navi 32 et Navi 33 devraient inaugurer la nouvelle architecture graphique RDNA3 et succéder aux puces Navi 2x en 6 nm sur lesquelles AMD travaillerait actuellement.







La partie supérieure de Navi 31 comprendrait 60 processeurs de groupe de travail (WGP), soit 120 unités de calcul. Si l'on suppose qu'une unité centrale RDNA3 contient toujours 64 processeurs de flux, on obtient 7 680 processeurs de flux, soit une augmentation de 50 % par rapport au Navi 21. Le silicium Navi 32 comporte 40 WGP et exactement le même nombre de shaders que l'actuel Navi 21, soit 5 120. Le plus petit des trois, le Navi 33, est doté de 16 WGP, soit 2 048 shaders.



La mémoire cache est doublée par génération, avec 256 Mo sur le Navi 31, 192 Mo sur le Navi 32 et 64 Mo sur le Navi 33. Il est intéressant de noter que les tailles de mémoire et les largeurs de bus restent inchangées, mais AMD pourrait exploiter des types de mémoire GDDR6 plus rapides. En 2022, des entreprises comme Samsung proposeront des puces GDDR6 avec des débits de données pouvant atteindre 24 Gbps.



GREYMON55 (TWITTER)