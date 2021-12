QNAP lance un commutateur administrable 16 ports SFP28 de niveau 2 à prix abordable.



Bien que la plupart des gens utilisent aujourd'hui le WiFi pour leur connectivité réseau, il arrive qu'une connexion filaire soit nécessaire, par exemple pour le transfert de fichiers volumineux et les sauvegardes. Nous avons finalement vu une transition à partir de Gigabit Ethernet sur l'humble PC de bureau, mais pour certains 2.5 Gbps n'est pas suffisant et 10 Gbps est devenu de plus en plus une option viable. Cependant, il semble que QNAP ait décidé que le 10 Gbps devenait un peu long à la détente et, en tant que tel, la société a introduit un commutateur SFP28 à 16 ports, pour ceux qui ont envie de vitesses LAN encore plus rapides.











Le QSW-M5216-1T a une capacité de commutation combinée de 820 Gbps et tous les ports SFP28 de 25 Gbps sont rétrocompatibles avec les cartes réseau SFP+ de 10 Gbps. Il y a également un seul port RJ45 multi-gig capable de passer de 100 Mps à 10 Gbps, plus un port de gestion de 1 Gbps, ainsi qu'un port série à l'arrière pour la gestion. Le QSW-M5216-1T est également capable de combiner quatre ports en un lien capable de 100 Gbps, lorsqu'il est associé à la carte réseau QXG-100G2SF-E810 de QNAP capable de 100 Gbps, mais son prix de vente dépasse les 1 000 dollars. Une alternative plus raisonnable serait la carte QXG-25G2SF-CX4 à deux ports de 25 Gbps, dont le prix semble tout à fait raisonnable pour les vitesses offertes.



TECHPOWERUP