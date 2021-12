CASEKING nous propose : La Noblechairs EPIC Gaming Chair - Spider-Man Edition.



Votre sympathique voisin Spider-Man apporte du style à votre bureau



Libérez vos propres superpouvoirs - sans la morsure d'araignée radioactive. L'édition EPIC Spider-Man de noblechairs apporte la touche finale au look original du célèbre costume de Spider-Man dans une combinaison de couleurs rouge et noir avec des accents bleus.



Le design extraordinaire, qui a également transformé Peter Parker en Spider-Man, crée l'allure fantastique de la chaise EPIC avec un dessin d'araignée noire sur le devant et des détails de toile d'araignée sur les côtés. L'apparence unique est complétée par le lettrage emblématique de Spider-Man à l'arrière et l'araignée cousue en rouge, ce qui vous donne un sens d'araignée supplémentaire et fait passer votre expérience de jeu au niveau supérieur.



- L'illustration de l'araignée noire est centrée à l'avant comme sur le costume original.

- Accents spéciaux tels que la toile d'araignée subtilement cousue et les lignes de couleur bleue.

- Le lettrage Spider-Man et l'araignée rouge sont cousus à l'arrière.



















Cuir PU multicolore au design spectaculaire



Notre cuir PU de haute qualité, d'une épaisseur de 1,5 mm et 100% végétalien, imite à la perfection le costume de Spider-Man. Avec des détails raffinés comme le motif de l'araignée à l'avant et à l'arrière, des panneaux latéraux spécialement cousus avec le look rouge et noir, se balancer dans la grande ville est sans effort !



- Résistant, facile à nettoyer, hydrofuge et respirant.

- 1,5 mm d'épaisseur, 100% cuir PU végétalien.



European Hardware Awards 2020



L'European Hardware Association a décerné à la série EPIC de noblechairs le très recherché European Hardware Award pour la troisième fois dans la catégorie "Best Gaming Chair", leur décernant ainsi une couronne bien méritée pour leur superbe série.



Le prix et tous les autres lauréats peuvent être consultés ICI (lien externe).



Ici à Caseking, nous voudrions étendre nos félicitations pour leur victoire ! Éléments classiques et sophistiqués de Marvels Spider-Man.



Design ergonomique



La série EPIC de noblechairs est le fruit du travail de l'équipe de conception allemande et des professionnels de l'esport qui exigent confort et soutien pendant de longues périodes. Ensemble, ils ont créé une expérience d'assise primée, incontestée, ergonomique et riche en fonctionnalités.



- Appui-tête haut pour un confort accru.

- Conçu pour soutenir parfaitement votre dos pour un confort ultime.

- Mécanisme de basculement réglable.



Matériaux de première qualité



Relevant constamment la barre de la qualité en matière de fauteuils de jeu et de bureau, les fauteuils noblechairs sont fabriqués avec des matériaux de première qualité. Ainsi, la série EPIC met l'accent sur le confort et la qualité.



- Cadre en acier durable.

- Rembourrage en mousse froide haute densité pour un confort et une durée de vie prolongés.

- Certification DIN EN 1335 pour les sièges de bureau.



La position parfaite pour chaque utilisateur



Asseyez-vous comme vous le souhaitez avec la série EPIC de noblechairs. Le réglage de la hauteur, associé au mécanisme pratique de la " bascule ", offre une gamme de mouvements qui vous permet de trouver la position parfaite. Avec un mouvement de 11° sur le mécanisme de bascule et la possibilité de régler le dossier de 90° à 135°, vous pourrez jouer, regarder ou travailler confortablement à tout moment.



- Fonction de verrouillage du dossier rapide et pratique.

- Hauteur d'assise réglable.

- Mouvement du dossier de 90° à 135.



Des accoudoirs 4D exceptionnels



Avec une surface accrue et une gamme étendue d'options de mouvement, les accoudoirs 4D de noblechairs offrent une variété de positions qui vous permettent de trouver la position parfaite pour vous. Réglables dans quatre directions, les accoudoirs en polyuréthane offrent une surface subtilement texturée, permettant de trouver un équilibre entre douceur et bonne prise en main pour les sessions de jeu les plus intenses.



- Options de réglage de la hauteur, de la profondeur, de l'angle et de la distance.

- Le polyuréthane offre un équilibre entre douceur et adhérence.

- Surdimensionné pour un meilleur soutien.



Base robuste en aluminium



La base de la série EPIC de noblechairs est l'empattement en aluminium massif, revêtu de poudre, avec cinq bras et des roulettes spécialement conçues. Ces roulettes de 60 mm sont constituées d'un noyau en nylon avec un revêtement en polyuréthane qui leur permet d'être à la fois silencieuses et adaptées à une utilisation sur des sols durs ou mous. Associée au vérin à gaz de classe de sécurité 4, la série EPIC a été conçue avec une base optimisée pour supporter une charge maximale de 120 kg.



- Supporte jusqu'à 120 kg/265lbs.

- Élévateur à gaz de classe de sécurité 4.

- Empattement en aluminium thermolaqué à la fois léger et robuste.

- Roulettes de 60 mm conçues pour les sols souples et durs.



Roulettes optimisées pour sols durs avec freinage automatique



Les fauteuils haut de gamme de noblechairs sont capables de fournir, sans l'ombre d'un doute, une expérience superbe dès leur sortie de l'emballage. La seule chose qui manque ? L'ajout d'accessoires de qualité supérieure de noblechairs eux-mêmes.



Afin de personnaliser le fauteuil de jeu pour répondre à vos besoins précis, noblechairs propose une gamme d'accessoires pratiques, notamment des roulettes de 60 mm pour sols durs avec fonction de freinage automatique, ce qui signifie que les glissements ou les mouvements indésirables sur votre sol appartiennent au passé. En outre, les vérins à gaz plus courts offrent une hauteur d'assise totale plus faible, ce qui signifie que le fauteuil est toujours le trône de jeu parfait pour les utilisateurs de petite taille.



Optimisez votre confort et maintenez une posture saine !



Lorsqu'il s'agit d'optimiser le confort de votre fauteuil noblechairs, il est toujours utile d'investir dans des accessoires ergonomiques afin de prévenir activement les problèmes posturaux indésirables. Avec les repose-pieds noblechairs, l'équipe de noblechairs a réussi à développer un tel accessoire.



Le repose-pieds noblechairs ne se contente pas de maximiser le confort du fauteuil, il est également incroyablement doux pour le dos et contribue à maintenir une bonne circulation sanguine. Il permet également de réduire la charge sur le dos et les pieds, contribuant ainsi à une posture générale plus naturelle et plus saine. Les matériaux de première qualité et le design élégant complètent ce qui est certainement un accessoire très haut de gamme.



Voici la fiche technique :









Le prix est de : 459.90 euros.



Il sera disponible sur le site de CASEKING en date du : 10 janvier 2022.



Pour plus d'informations allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Pour faire une précommande, vous pouvez aller sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



CASEKING