Intel dévoile ses futurs GPU dans le pilote 101.9999 dont l'Arc DG2 Alchemist.

Nous vous parlions hier des nouveaux drivers Intel Graphics 101.1191 qui visent à corriger quelques bugs avec les contrôleurs graphiques intégrés aux processeurs Atom, Celeron, Core, Pentium et Xeon.







Comme si cela ne suffisait pas, Intel a également discrètement publié une autre mise à jour à première vue uniquement destinée aux machines NUC de la marque, mais qui supporte en réalité l'intégralité des processeurs et GPU Intel. La numérotation étrange de ce pilote (101.9999) nous a suffisamment intriguée pour chercher à en savoir plus sur cette version.



Effectivement, après quelques vérifications, nous pouvons vous dire que ce pilote Intel Graphics 101.9999 n'est pas anodin du tout puisqu'il s'agit du premier pilote à supporter la nouvelle famille de GPU dédiés d'Intel qui devrait voir le jour au premier trimestre 2022 sous l'appellation Arc DG2 (nom de code Alchemist). Ce GPU DG2 sera basé sur l'architecture Xe-HPG et sera décliné sous la forme de cartes graphiques additionnelles PCIe mais aussi directement intégré dans des ordinateurs de bureau et des PC portables à hautes performances. Pour rappel, le GPU dédié DG1 est déjà sorti fin 2020 avec le nom Iris Xe MAX Graphics.



On retrouve dans les fichiers INF de ce pilote 101.9999 des traces d'une trentaine de déclinaisons de ce nouveau GPU Arc DG2 Alchemist (Xe-HPG/Xe-LPPlus/Xe-LPG) mais aussi déjà de la génération suivante plus performante Battlemage (Xe2-HPG/Xe2-LPG) qui pourrait voir le jour en 2023 et avoir pour autre nom de code Elasti ou Arc DG3. Ces GPU dédiés seront ensuite suivis de la troisième génération Celestial (Xe3-HPG) en 2024 et enfin de la quatrième génération Druid (Xe Next Architecture) aux alentours de 2025 si l'on en croit les plans d'Intel. Bref, tout cela nous semble encore bien vague !



Mais ce n'est pas tout car ces drivers font également déjà référence à d'autres solutions graphiques Intel pas encore annoncées comme les GPU dédiés ATS qui devraient se rapprocher de DG2 mais se destiner plutôt au domaine des serveurs. On peut aussi citer les GPU intégrés qui équiperont les futures plateformes Alder Lake-M (ADLM), Alder Lake-N (ADLN) et Alder Lake-P (ADLP) pour PC compacts et mobiles ainsi que les plateformes desktop Core 13th Gen Raptor Lake-S (RPLS) et Raptor Lake-P (RPLP) prévues pour la fin 2022 ou encore les puces Meteor Lake (MTL), Arrow Lake (ARL) et Lunar Lake (LNL).



Tous ces projets sont bien sûr à mettre au conditionnel et il ne s'agit que de prévisions d'Intel qui n'a donné que très peu, voire aucune information à leur sujet. Par ailleurs, le nom commercial de ces futurs IGP et GPU n'est pas encore connu puisque dans les fichiers INF, Intel a remplacé le nom de tous ces produits par la mention Intel Graphics gfx-driver-ci-master-9938 DCH en rajoutant le préfixe d pour les GPU dédiés et un i pour les IGP (intégrés à un CPU).



Sachez enfin que le lien de téléchargement de ces drivers 101.9999 a déjà été retiré du site web d'Intel et n'y sera donc resté que quelques heures (l'URL directe fonctionne encore toutefois). Ces drivers ont sans doute été publiés par erreur à moins qu'il s'agisse d'une fuite savamment orchestrée... À la place de la version 101.9999, on trouve maintenant la version 100.9929 qui ne mentionne plus aucun des GPU évoqués dans cet article. Vous pouvez toutefois encore télécharger la version 101.9999, à considérer comme beta, directement sur le serveur TousLesDrivers.com mais elle ne présente à priori pas vraiment d'intérêt pour les GPU Intel actuels.



Téléchargement



- Drivers Intel Graphics 101.9999 WHQL beta pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



