NVIDIA annonce trois nouveaux GPU mobiles qui seront disponibles au printemps 2022.



NVIDIA vient d'annoncer trois nouveaux GPU mobiles, mais la question est de savoir s'ils sont vraiment nouveaux, car les noms des modèles suggèrent qu'ils sont tout sauf nouveaux. Le premier est le GeForce RTX 2050, qui devrait être basé sur l'architecture Turing. Les deux autres GPU sont les GeForce MX550 et MX570, tous deux vraisemblablement basés sur l'architecture Ampère, bien que NVIDIA n'ait pas confirmé les détails.







La GeForce RTX 2050 possède 2048 cœurs CUDA, ce qui est plus que la RTX 2060 mobile, mais elle a une vitesse d'horloge plus faible et une consommation d'énergie beaucoup plus faible de 30-45 Watts selon les choix de conception et de refroidissement de l'ordinateur portable. Elle est également limitée à 4 Go de mémoire GDDR6 64 bits, ce qui la place en territoire GeForce MX en termes de bande passante mémoire, puisque NVIDIA cite une bande passante jusqu'à la mémoire d'à peine 112 Go/s.







Les deux GeForce MX supportent également la mémoire GDDR6, mais à part cela, NVIDIA n'a rien publié de tangible en termes de spécifications. NVIDIA mentionne que le GeForce MX550 remplacera le MX450, tout en précisant que les deux GPU sont destinés à booster les performances pour l'édition vidéo et photo en déplacement, le MX570 étant également adapté aux jeux. Les trois GPU devraient être livrés dans les ordinateurs portables au printemps prochain.







Selon un tweet de ComputerBase, qui a confirmé l'information auprès de Nvidia, la RTX 2050 et la MX570 sont basées sur Ampere et le GPU GA107, la MX550 étant basée sur Turin et le GPU TU117. Le MX570 prendrait également en charge le DLSS et des fonctionnalités RTX " limitées ", quoi que cela signifie.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP