SAPPHIRE annonce les refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un NITRO+ S360-A et S240-A.



Sapphire a fait son entrée aujourd'hui sur le marché des composants de refroidissement de CPU avec la ligne NITRO+ de refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un, à circuit fermé. La série débute avec deux variantes basées sur la taille du radiateur, S360-A et S240-A (360 mm x 120 mm et 240 mm x 120 mm, respectivement). Le refroidisseur utilise la technologie de bloc-pompe Asetek de 7e génération, qui intègre un capteur thermique dans le bloc-pompe et une logique embarquée qui ajuste en conséquence la vitesse de la pompe. Le bloc est doté d'un éclairage RGB adressable, d'une structure 3D ressemblant à un arceau de sécurité et d'un accent en aluminium brossé.















La deuxième innovation de Sapphire avec ces refroidisseurs est le jeu de ventilateurs inclus pour le radiateur en aluminium. Inspirés des ventilateurs des cartes graphiques de la série NITRO+ de Sapphire, ces ventilateurs à double roulement à billes sont dotés d'une roue à 13 pales très denses dont les bords sont palmés pour guider le flux d'air axialement. Des LED ARGB sont incrustées dans les moyeux de la roue. La pompe tourne à des vitesses comprises entre 800 et 2 800 tours/minute, tandis que les ventilateurs tournent entre 450 et 2 500 tours/minute. Parmi les types de sockets de CPU pris en charge, citons LGA1700, AM4 et LGA1200.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP