Intel prépare des processeurs Core i9-12900KS pré-établis cadencés à 5,2 GHz.



Selon la dernière série de rumeurs provenant du média technologique VideoCardz, Intel pourrait être en train de préparer une réponse au 3D V-cache d'AMD sous la forme... d'un Core i9-12900KS pré-amorcé ? Selon le rapport, Intel pourrait être en train de fabriquer un processeur Core i9-12900KS préétabli et pré-overclocké avec une fréquence turbo boost de 5,2 GHz pour tous les cœurs. Cette fréquence d'horloge présumée poussera le processeur vers des sommets fantastiques et augmentera les performances globales du processeur Core i9-12900K ordinaire. Avec l'arrivée des processeurs Ryzen d'AMD avec 3D V-cache, Intel a préparé cette solution pour faire face à la pression croissante d'AMD.







Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas les exigences spécifiques du Core i9-12900KS pour atteindre 5,2 GHz. Cependant, nous supposons que la tension a besoin d'un grand coup de pouce, ce qui fait que les exigences de refroidissement et d'alimentation augmentent. Cette édition spéciale du design Alder Lake devrait être lancée à peu près au même moment où AMD dévoile ses processeurs Ryzen dotés de 3D V-cache, afin qu'Intel ne laisse pas AMD lui voler la couronne des performances.



VIDEOCARDZ