Shuttle lance les XPC Cube SH570R6, SH570R6 Plus et SH570R8.



Aujourd'hui marque le lancement simultané de trois cubes XPC sur le marché du continent européen. La série "XPC" du fabricant taïwanais de mini-PC impressionne les utilisateurs depuis 2001 par son design compact et son large éventail d'applications possibles. Les modèles SH570R6, SH570R6 Plus et SH570R8 sont basés sur le chipset Intel H570, qui convient aux processeurs Intel Core de la 11e génération (Rocket Lake) et de la 10e génération (Comet Lake). Shuttle indique que le modèle le plus performant actuellement est l'Intel Core i9-11900K avec un TDP de 125 watts, 8 cœurs, 16 threads, 16 Mo de cache et une fréquence turbo de 5,3 GHz.







Pour compléter le support complet du processeur, il est possible d'installer jusqu'à 128 Go de RAM, répartis sur quatre emplacements. Il y a également très peu de limites supérieures en ce qui concerne les périphériques de stockage de masse appropriés. Des SSD NVMe rapides peuvent être installés dans l'emplacement M.2-2280 et, grâce aux quatre ports SATA, le nombre correspondant de disques durs ou de SSD. Le châssis R6 offre de la place pour deux supports de données de 3,5" (un interne, un externe) et un disque de 5,25" ; le modèle R8, en revanche, peut être équipé de quatre supports de données internes de 3,5" - avec un adaptateur correspondant, les formats de 2,5" sont bien sûr également adaptés.







Leurs petites dimensions de seulement 33,2 × 21,5 × 19,0 cm permettent de les utiliser très facilement à différents endroits ", explique Tom Seiffert, responsable du marketing et des relations publiques chez Shuttle Computer Handels GmbH. "C'est idéal pour produire du contenu mobile, par exemple".







Outre leur aspect et l'espace disponible pour les supports de données, les trois modèles se distinguent également par leur système de refroidissement et le bloc d'alimentation intégré aux machines.



- SH570R6 : 2× 3,5" + 1× 5,25", alimentation de 300 watt (80 PLUS Bronze),

- SH570R6 Plus : 2× 3.5" + 1× 5.25", alimentation 500 watt (80 PLUS Gold),

- SH570R8 : 4× 3.5", système de refroidissement supplémentaire pour les disques, alimentation 500 watt (80 PLUS Gold).



Toutes les variantes sont dotées d'un système de refroidissement à caloducs éprouvé qui transporte la chaleur générée par le processeur directement hors du châssis par le biais de quatre caloducs. Le grand ventilateur de châssis qui y est associé produit une pression négative, ce qui permet notamment à l'air frais de pénétrer dans le châssis et de refroidir les composants vitaux.



À l'avant et à l'arrière, on trouve des connecteurs USB 3.2 avec une bande passante de 10 Gbit/s, trois ports de moniteur 4K et, ce qui est particulièrement intéressant pour les applications de réseau central, deux connecteurs Gigabit Ethernet pour les réseaux séparés, le basculement ou l'équilibrage de charge. L'emplacement M.2-2230 de la carte mère est également adapté à une extension avec WLAN, par exemple.



Les cubes XPC basés sur le H570 sont les premiers de leur type à disposer de la connexion pratique de mise sous tension à distance. Le connecteur à 4 broches situé à l'arrière de la machine, bien connu de la famille "XPC slim" et pouvant être utilisé pour démarrer les machines à distance, est maintenant également inclus ici. Cette fonction nécessite un fil à deux broches, les connecteurs femelles appropriés et un bouton quelconque. Shuttle propose l'accessoire approprié avec un câble d'alimentation de 2 mètres.



Parmi les accessoires disponibles, citons un cadre d'installation de 2,5 pouces (PHD3), un module WLAN/Bluetooth (WLN-M), un adaptateur de port COM (H-RS232) et le câble de connexion pour la mise sous tension à distance (CXP01).



Disponibilité et Prix



Le prix de vente conseillé par Shuttle pour le XPC Barebone SH570R6 est de 346 euros, le SH570R6 Plus est vendu 396 euros et le SH570R8 coûte 413 euros (hors TVA). Pas de date pour le moment.



TECHPOWERUP