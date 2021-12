Sortie DVD/BLURAY du 17 novembre 2021.







Durée : 1h31.



Genre : Animation, Comédie, Aventure.



Résume : Suite à l’escargotnapping de Gary, son compagnon de toujours, Bob entraîne Patrick dans une folle aventure vers la Cité Perdue d’Atlantic City afin de le retrouver. À travers cette mission sauvetage pleine de surprises, de merveilles et de dangers, Bob l’Éponge et ses acolytes vont réaliser que rien n’est plus fort que le pouvoir de l’amitié.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 6/10 (Votants : 15 875 Internautes).



GUIDE-RAPIDE