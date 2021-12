[TEST JEU PC] Battlefield 2042.

ELECTRONICS ARTS nous propose un nouveau jeu PC : Battlefield 2042.











Editeur(s)/Développeur(s) : Dice/Electronic Arts.



Sortie France : 19 novembre 2021.



Genre(s) : Aventure/FPS/Action.



Classification : Interdit au moins de 16 ans.















Résumé : Battlefield 2042 est un jeu de tir à la première personne multijoueur ancré dans un futur dystopique. Deux nations mènent une guerre totale, les Etats-Unis et la Russie. Trois modes de jeux sont proposés : All-Out Warfare (128 joueurs sur PS5/Xbox Series, 64 sur PS4/Xbox One), Hazard Zone et Mode Portal.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



