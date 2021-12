TECHPOWERUP nous propose le test du : Cooler Master MasterLiquid PL240 Flux.







Dans le domaine du bricolage, Cooler Master est un poids lourd avec un vaste assortiment de périphériques, dissipateurs thermiques, ventilateurs, boîtiers, alimentations et refroidisseurs de liquide tout-en-un. Avec des produits dans à peu près toutes les catégories et gammes de prix imaginables, Cooler Master est connu des amateurs du monde entier. Ils mettent régulièrement à jour leurs lignes de produits avec des offres améliorées tout en recherchant continuellement de nouvelles opportunités. Avec cette volonté d'amélioration continue, il n'est pas étonnant qu'ils soient l'un des principaux fabricants de composants pour PC de bricolage dans le monde.







Je vais examiner le Cooler MasterLiquid PL240 Flux, un refroidisseur de CPU liquide tout-en-un équipé d'ARGB. La pompe et les ventilateurs sont tous deux éclairés par des LED ARGB qui peuvent être câblées dans un hub de contrôle ARGB inclus qui s'interface avec le logiciel de Cooler Master, ou vous pouvez opter pour le contrôle de l'éclairage intégré à la carte mère. Quoi qu'il en soit, alors que le MasterLiquid PL240 Flux fait sans aucun doute le travail pour ceux qui veulent un refroidisseur qui illumine leur système, les performances comptent toujours le plus, alors regardons de plus près ce que cette nouvelle version peut réellement faire.



Voici la fiche technique :







