Samsung Magician 7.0.1 pour le SSD 980 PRO with Heatsink.







Comme nous vous l'annoncions il y a quelques jours, l'application Samsung Magician vient d'être mise à jour en version 7.0.1 afin d'ajouter la compatibilité totale avec le SSD 980 PRO with Heatsink qui n'est rien d'autre qu'un 980 PRO équipé d'un dissipateur thermique utilisable notamment avec les consoles PS5. Bien que ce modèle était correctement reconnu par Magician, de nombreuses informations étaient manquantes sur le tableau de bord (état de santé, température, débits en lecture/écriture...) et remplacées par la mention N/A. Les principales fonctionnalités du logiciel Magician n'étaient de plus pas disponibles avec le SSD 980 PRO with Heatsink.







A priori, plus aucun souci de ce genre après installation de la version 7.0.1 dont vous pouvez télécharger l'installateur ci-dessous mais le logiciel peut aussi se mettre à jour de manière automatique via Internet.



D'après le changelog, Magician 7.0.1 améliore également la sécurité du logiciel sans que nous en sachions plus. En revanche, il n'est bizarrement toujours pas question dans les notes de version de la compatibilité avec Windows 11.



À noter que les problèmes de mise à jour du firmware observés ces dernières semaines avec le logiciel Magician ont semble-t-il été résolus. Il s'agissait manifestement d'un problème sur les serveurs de Samsung. Pour rappel, Magician annonçait bien la disponibilité d'un nouveau firmware pour quelques SSD (870 EVO, 970 EVO Plus, 980 PRO) mais impossible pour certains utilisateurs de lancer le processus de mise à jour !



À ce sujet, nous avons contacté hier directement Samsung pour tenter d'en savoir plus sur ces récentes mises à jour, mais Samsung refuse toujours de livrer la moindre information sur les améliorations offertes par ses nouveaux firmwares de SSD. Drôle de mentalité...



Quasiment tous les SSD Samsung grand public SATA, NVMe et même depuis peu les modèles externes USB sont supportés par l'application Magician pour assurer leur maintenance (mise à jour du firmware, diagnostic, benchmark, Secure Erase, PSID Revert, RAPID Mode...).



Téléchargement



- Application Samsung Magician 7.0.1.630 pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI.



