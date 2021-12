CASEKING nous propose : Le Lian Li O11 Dynamic EVO, Tempered Glass - black.



Information sur le produit - O11 Dynamic EVO, verre trempé - noir :



- Boîtier design très polyvalent avec système à 2 chambres,

- Espace pour cartes mères E-ATX, ATX, Micro-ATX ou Mini-ITX,

- Panneau frontal et latéral en verre trempé teinté,

- Construction légère en acier traité de haute qualité,

- Bande décorative en aluminium brossé,

- Panneau E/S modulaire avec un port USB-C et deux ports USB 3.0,

- Cartes graphiques jusqu'à 422 mm de longueur,

- Jusqu'à neuf ventilateurs de 120 mm possibles,

- Convient aux alimentations ATX puissantes.























Le Lian Li O11 Dynamic EVO - L'évolution continue



Développé en coopération avec Roman "der8auer" Hartung, le Lian Li O11 Dynamic EVO est le successeur du populaire O11 Dynamic. Le boîtier n'a pas seulement un design rafraîchi avec une valeur de reconnaissance, mais offre également une polyvalence étonnante. En plus de la possibilité d'installer la carte graphique verticalement, le boîtier entier peut être retourné. De cette façon, vous pouvez toujours présenter le meilleur côté de votre boîtier.



Diverses options pour les ventilateurs et les radiateurs



Le Lian Li O11 Dynamic EVO offre des options de montage pour des radiateurs de 360 mm sur le dessus ainsi que sur le côté et le dessous. Par conséquent, cette tour midi est préparée de manière optimale pour un refroidissement par eau efficace. Il convient de noter que les radiateurs sur le couvercle et sur le côté ainsi que les ventilateurs ne doivent pas dépasser 83 mm de largeur.



Au total, jusqu'à dix ventilateurs de 120 mm s'insèrent dans le boîtier, fournissant un mouvement d'air suffisant pour refroidir même les composants les plus puissants :



- Trois ventilateurs de 120 mm sur le couvercle,

- Trois ventilateurs de 120 mm sur le côté,

- Trois autres ventilateurs de 120 mm sur le fond.

- Ainsi qu'un ventilateur de 120 mm à l'arrière.



Pour garder votre boîtier propre, un filtre à poussière pratique est intégré dans le fond. Un ventilateur de 60 mm peut être installé sur la cage de disque dur afin de fournir un meilleur refroidissement pour vos disques durs. Ceux-ci ont tendance à chauffer lors d'une charge continue intensive, par exemple l'enregistrement de flux pendant plusieurs heures.



Il n'y a pratiquement aucune limite lorsqu'il s'agit de choisir un refroidisseur de CPU performant. Ce boîtier vous permet d'installer confortablement des refroidisseurs d'une hauteur maximale de 167 mm.



Le mode inversé (r)évolutif



Le mode inversé est une caractéristique particulière du Lian Li O11 Dynamic EVO. Tous les passionnés de PC connaissent bien le problème : votre ordinateur serait bien mieux de l'autre côté du bureau, mais vous ne pouvez pas voir le côté chocolat de votre construction.



Avec le O11 Dynamic EVO, Lian Li vous permet d'intervertir facilement le haut et le bas de votre boîtier et de retourner l'ordinateur. Ainsi, vous avez toujours la meilleure vue sur votre PC.



Beaucoup d'espace pour des composants puissants



La conception à double chambre ne vous donne pas seulement un look épuré, elle vous offre également beaucoup d'espace pour les composants hautes performances. Il est possible d'installer des cartes mères de grande taille en format E-ATX et ATX ainsi que des cartes mères plus petites en format Micro-ATX et Mini-ITX. Cela vous donne un excellent choix de cartes mères possibles. Avec suffisamment d'espace pour les cartes graphiques jusqu'à 422 mm de long, toutes les portes du paradis des cartes graphiques s'ouvrent à vous.



Options d'installation pour les disques durs et les disques SSD



Comme le O11 Dynamic, le Lian Li O11 Dynamic EVO offre de nombreuses options pour l'installation de disques durs et de SSD. Par exemple, sur le couvercle de la baie de gestion des câbles, qui crée un espace de stockage pour deux SSD supplémentaires. Au total, jusqu'à neuf disques s'insèrent dans le boîtier, de sorte que vous êtes toujours équipé d'un espace de stockage suffisant pour vos aventures de jeu.



Vous décidez : deux alimentations ou encore plus d'espace de stockage



Le Lian Li O11 Dynamic EVO est livré avec une cage à disque dur accessible par l'arrière du boîtier. Avec le matériel de montage inclus, vous avez la possibilité d'installer deux disques durs supplémentaires de 3,5 pouces et un SSD supplémentaire.



Votre système a déjà assez de mémoire ? Vous voulez plutôt un peu plus de sécurité dans votre système ? Pas de problème !Lian Li vous laisse la décision - si nécessaire, vous remplacez simplement la cage et vous disposez d'un espace pratique pour une deuxième alimentation. Pour l'installation, toutes les alimentations en facteur de forme ATX avec une longueur maximale jusqu'à 220 mm sont disponibles.



Conception, matériaux et qualité de fabrication



Lian Li s'appuie sur le design iconique à 2 chambres de la série O11 Dynamic. Le côté et l'avant de la première chambre sont en verre trempé teinté de 4 mm d'épaisseur. L'arrière est fait d'acier de 1 mm d'épaisseur avec de nombreuses ouvertures pour améliorer le flux d'air. L'intérieur est également en acier, ce qui renforce encore le châssis. Le flux d'air, quant à lui, est encore amélioré par le dessus en maille.



Le côté droit est en acier et recouvre la deuxième chambre, qui abrite les composants visuellement plus disgracieux. En outre, le panneau arrière est équipé d'autres éléments en treillis.



Panneau E/S modulaire et éclairage RVB adressable



Une autre particularité du Lian Li O11 Dynamic EVO est son panneau d'E/S modulaire. Il existe trois options de placement différentes au fond du boîtier - et tout cela sans outils ! Outre l'interrupteur d'alimentation, le bouton de réinitialisation et la commande par LED, on trouve deux ports USB 3.0 et un port USB Type-C.



Assorti à son design élégant, le Lian Li O11 Dynamic EVO est particulièrement étincelant grâce à son éclairage RVB discret sur la face avant du boîtier. Il peut être connecté à un UNI HUB ou directement au header RGB de votre carte mère via l'adaptateur à 3 broches ARGB inclus.



Un look spécial - grâce à la carte graphique verticale



Parmi de nombreuses autres caractéristiques, une se démarque : Dans le Lian Li O11 Dynamic EVO, vous avez la possibilité d'installer votre carte graphique verticalement sur le côté du boîtier.



Cette variante est la plus adaptée aux systèmes refroidis par eau. Avec cette conception, vous voyez votre bloc d'eau dans toute sa gloire. Cela vous donne plus d'espace et de créativité pour accueillir les autres composants de refroidissement. Une excellente façon de personnaliser davantage votre système.



Voici la fiche technique :











