Pilote 101.1191 pour les GPU Intel HD/Iris/UHD Graphics.







De nouveaux drivers 101.1191 sont disponibles pour les solutions graphiques HD Graphics, Iris Graphics et UHD Graphics intégrées aux processeurs Intel Atom, Celeron, Core, Pentium et Xeon.







Il n'est cette fois-ci pas question de nouvelles fonctionnalités ou du support de nouveaux GPU mais uniquement de la correction de bugs essentiellement dans les jeux vidéo. Par exemple, Intel annonce avoir amélioré la jouabilité de Halo : Combat Evolved Anniversary. Les plantages des jeux Battlefield 2042 et FIFA 21 ont aussi été corrigés. Même chose pour les anomalies graphiques rencontrées dans Shadow of the Tomb Raider et les messages d'erreur dans Rise of the Tomb Raider. Pour finir, la stabilité avec le composant Desktop Window Manager (DWM) a été renforcée.



En revanche les notes de version mentionnent encore une dizaine d'autres bugs pas encore corrigés. Une autre mise à jour ne tardera donc sans doute pas !



Pour rappel, ces drivers supportent tous les processeurs Intel depuis la sixième génération (Skylake) y compris les derniers CPU desktop Core 12th Gen (Alder Lake-S) et leur GPU UHD Graphics 770.



A noter que ce pack 101.1191 comprend une nouvelle Option ROM (OPROM) semble-t-il réservé au GPU dédié mobile Xe MAX Graphics (DG1) et qui est normalement automatiquement appliquée à l'installation du pilote. Mais aucune information n'est malheureusement donnée à ce sujet.



Téléchargement



- Drivers Iris and HD Graphics 101.1191 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



